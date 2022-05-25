Житель Прикамья осужден за кражу у соседа

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Чайковском вынесен приговор 24-летнему местному жителю. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину признали виновным в краже.Осенью прошлого года потерпевший, который постоянно живет в частном доме в садоводческом некоммерческом товариществе в Чайковском, отлучился по своим делам и попросил соседа присмотреть за хозяйством. Вернувшись домой, он обнаружил отсутствие баллона сварочной смеси и обратился с заявлением в полицию.Сотрудники полиции выяснили, что к краже баллона причастен сосед, тот самый, что обещал обеспечить сохранность имущества. Когда к нему в дом пришли полицейские, он сразу сознался: рассказал, что решил воспользоваться случаем и похитил баллон, затем нашел покупателя по объявлению в газете и продал украденное за 1500 рублей, а деньги потратил на личные нужды.Суд приговорил виновного к 8 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Также он должен будет возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб.