В Перми состоится прямая линия по вопросам летней занятости детей
Пермский край: новости дня
3 июня, в пятницу, с 11:00 до 12:00 пермяки могут обратиться к специалистам по вопросам занятости несовершеннолетних в период летних каникул.
Прямая линия пройдет в колл-центре Перми. На вопросы жителей Перми ответят представители прокуратуры, комитета по физической культуре и спорту администрации города, ряда городских департаментов – социальной политики, образования, культуры и молодёжной политики. Звонки будут приниматься по телефону 2-059-059.
Прямая линия пройдет в колл-центре Перми. На вопросы жителей Перми ответят представители прокуратуры, комитета по физической культуре и спорту администрации города, ряда городских департаментов – социальной политики, образования, культуры и молодёжной политики. Звонки будут приниматься по телефону 2-059-059.
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