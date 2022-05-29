В Перми состоится прямая линия по вопросам летней занятости детей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

3 июня, в пятницу, с 11:00 до 12:00 пермяки могут обратиться к специалистам по вопросам занятости несовершеннолетних в период летних каникул.Прямая линия пройдет в колл-центре Перми. На вопросы жителей Перми ответят представители прокуратуры, комитета по физической культуре и спорту администрации города, ряда городских департаментов – социальной политики, образования, культуры и молодёжной политики. Звонки будут приниматься по телефону 2-059-059.