Смена собственника не помогла жительнице Соликамска избежать ареста внедорожника

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жительница Пермского края переписала купленный в кредит внедорожник на свою подругу, чтобы избежать погашения долга.Уроженка г. Соликамска воспользовалась услугами банка для реализации своей мечты и приобрела автомобиль Toyota RAV4, который стал гарантом возврата заемных денежных средств. Однако выплачивать автокредит гражданка и не собиралась. Понимая, что машину могут изъять за долги, она переоформила ее на свою подругу. Но хитрый план не удался и был разоблачен в ходе судебного процесса по иску кредитной организации.Суд постановил обратить взыскание на залоговое транспортное средство, принадлежащее третьему лицу. При этом должником в исполнительном листе значилась недобросовестная заемщица.В ходе рейдового мероприятия судебные приставы г. Соликамска обнаружили подлежащий аресту автомобиль. После составления всех процессуальных документов внедорожник был изъят и эвакуирован на стоянку под ответственное хранение представителя взыскателя. В ближайшее время Toyota RAV4 ждет принудительная реализация с торгов. Судом определена начальная продажная стоимость иномарки — 1 млн 30 тысяч рублей.