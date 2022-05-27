Более 200 человек приняли участие в межвузовской дискуссии, организованной Пермской городской Думой

14.14 Среда, 1 июня 2022
Пермский край: новости дня
duma-perm.ru
На площадке Пермского государственного института культуры прошла межвузовская панельная дискуссия «Малые дела – реальный вклад в развитие города», организатором которой выступила Пермская городская Дума.

Участие в дискуссии приняли представители ведущих вузов Перми, депутаты гордумы, члены Молодежного парламента города – всего более 200 человек. С приветствиями к собравшимся обратились глава Перми Алексей Дёмкин, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, советник Главного федерального инспектора по Пермскому краю Александр Куцев, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин.

В Перми живет около трехсот тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, отметил Дмитрий Малютин: «Очевидно, что это потенциально мощнейший созидательный ресурс. То, что вы пришли сюда со своими идеями и проектами, – яркое тому подтверждение. Важно сделать так, чтобы вы могли общаться и обмениваться мыслями и практиками и, самое главное, – понимать, что можно свои идеи реализовать».

Студенты вузов представили свои исследования и проекты на секциях «Волонтерство и добровольчество», «История как основа будущего» и «Экология и общественное пространство».

По итогам работы экспертов лучшими стали проект «Межвузовский ресурсный центр развития добровольчества «Доброволец культуры» Марии Катаевой из ПГНИУ, проект «Благоустройство сквера в Свердловском районе Перми по ул. Куйбышева, 111» Лады Аликиной из Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова, проект «Популяризация культурного наследия города Перми посредством внедрения современных технологий» Олеси Подпрятовой из Пермского филиала РАНХИГС.

Заместитель председателя Пермской городской Думы, эксперт секции «Экология и общественное пространство» Максим Спиридонов подчеркнул, что количество участников говорит само за себя – темы на панельной дискуссии обсуждались действительно актуальные: «Рад, что у ребят столько энергии и инициатив, многие из которых вызвали серьезный интерес у экспертов, а некоторые уже реализуются и приносят пользу».

«У нас на секции не было свободных мест, очень актуальны темы малой родины, нашего пермского прошлого и вопросы патриотизма, восстановления исторической правды, в том числе, по Великой Отечественной войне, - рассказала депутат гордумы, эксперт секции «История как основа будущего» Наталья Рослякова. - Очень грамотный с точки зрения обоснования проект был представлен по поисковым отрядам, услышала ранее не известную мне информацию по работе пермских аптек. Сложный выбор у экспертов, а все авторы молодцы!»

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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