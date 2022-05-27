В Прикамье определены финалисты второй сессии краевого проекта «Творческие люди»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

«Творческие люди» - региональный проект, часть огромной и важной работы по сохранению, развитию и популяризации творчества в Прикамье. Проект реализуется в Пермском крае с 2020 года. Он направлен на поддержку творческих инициатив и гастрольной деятельности лучших любительских коллективов Прикамья.Участниками проекта могут стать любительские коллективы, коллективы народного творчества Пермского края, творческие союзы, мастера народных художественных промыслов, получившие звание «Народный мастер Пермского края».В 2021 году в рамках проекта было поддержано 16 творческих инициатив в различных направлениях – открыто два Центра ремесел (с. Уинское и п. Октябрьский), поддержано участие нескольких коллективов во всероссийских и международных конкурсах, организована постановочная и гастрольная деятельность, а также пошив костюмов для коллективов.Структурно краевой проект «Творческие люди» включает три сессии: в течение года экспертный совет трижды принимает и рассматривает заявки и ходатайства, выносит коллегиальное решение о финансовой поддержке и софинансировании поездок и проектов различных коллективов. Заявки на вторую сессию проекта принимались до 15 мая 2022 года. 25 мая были определены финалисты второй сессии.Для участия во второй сессии проекта «Творческие люди» было подано 12 заявок от 12 творческих коллективов из 6 муниципальных образований Пермского края.По итогам заседания экспертного совета по рассмотрению заявок 2 сессии на участие в краевом проекте «Творческие люди» было поддержано 7 проектов творческих коллективов:- Участие «Заслуженного коллектива народного творчества РФ» народного хореографического ансамбля «Солнечная радуга» в XX Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы» (г. Махачкала, Республика Дагестан);- Участие ансамбля танцев на колясках «Гротеск» в областном детском фестивале танцев на колясках «Лучик света» (г. Тобольск);- Участие во Всероссийской детской Фольклориаде образцового детского коллектива Фольклорного ансамбля «Барабушка»;- Участие Народных мастеров Пермского края и народного коллектива детского ансамбля русской песни «Ладушки» в фестивале «Ермаковы лебеди над Чусовой»;- Участие Народного коллектива ансамбля народной музыки «Мозаика» в XIX Международном конкурсе-фестивале солистов, ансамблей народной песни, ансамблей и оркестров народных инструментов России «Поющие струны России»;- Участие в зональном этапе Фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура. Творческие люди» (номинация «Культура - это мы!») Заслуженного коллектива народного творчества Народного циркового коллектива «Грация» ГКБУК ПДНТ «Губерния»;- Участие Народного театра танца «Юность» МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова» в зональном этапе Фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура. Творческие люди» (номинация «Культура - это мы!»).Заявки на III сессию проекта «Творческие люди» принимаются до 15 августа 2022 года.Принять участие в проекте могут физические и юридические лица. К категории приоритетных заявителей относятся коллективы, имеющие звание «Народный», «Заслуженный», а также коллективы, удостоенные звания «Лауреат в сфере культуры Пермского края»; мастера народных художественных промыслов, получившие звание «Народный мастер Пермского края».Краевой проект «Творческие люди» реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.