Росреестр Прикамья: с 29 июня изменится порядок приема документов на оформление недвижимости в МФЦ

12.43 Среда, 1 июня 2022
Пермский край: новости дня
С 29 июня 2022 года в России вступает в силу новый Федеральный закон, который изменит порядок приема документов на оформление недвижимости в МФЦ. Что ждет пермяков в связи с этими изменениями?

Во-первых, исключаются направление документов в орган регистрации прав и их получение по почте.

Во-вторых, специальная регистрационная надпись на договорах проставляться уже не будет. Результат оказания государственной услуги будет удостоверен только выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

Это связано с тем, что в Управление Росреестра по Пермскому краю будут направляться не бумажные документы, принятые специалистами МФЦ от пермяков на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, а только их электронные скан-образы. Исключение составляют документарные закладные, по которым практика работы остается прежней.

В-третьих, расширяются полномочия сотрудников МФЦ по проверке качества документов. Представленные документы проверяются на подлинность, они не должны быть заполнены карандашом, не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других не оговоренных в них исправлений, повреждений, которые не позволяют прочитать текст документов и однозначно истолковать их содержание.

Об этих изменениях специалистам МФЦ рассказала на учебном занятии Александра Суфиярова, начальник отдела обработки документов Управления. Александра Валерьевна отметила, что цель занятия - это повышение качества приема документов в многофункциональных центрах. Этот показатель влияет на сроки оказания государственных услуг Росреестра пермякам, поэтому важно как можно быстрее разобраться в нововведениях законодательства.

Заместитель руководителя Управления Лариса Пьянкова подчеркнула, что в Пермском крае работа по повышению качества приема документов ведется на системной основе, применяется процессный подход в профилактике ошибок приема. Учебные занятия для специалистов МФЦ проводятся в формате видео-конференц-связи. Запись занятий позволяет формировать актуальную методологическую базу знаний по порядку осуществления приема документов и дает возможность прослушать учебный материал повторно.

«Современные требования к качеству предоставления государственных услуг Росреестра и уровень развития информационных технологий в сфере государственного управления, - подытожила Лариса Пьянкова, - определяют потребность создания максимально комфортных условий для граждан и юридических лиц, желающих оформить свои права на недвижимость».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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