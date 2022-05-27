«Калькулятор» экологов Пермского Политеха позволит рассчитать свойства отходов для переработки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Молодые исследователи из Пермского Политеха разработали программу, которая позволит быстро и точно оценить теплотехнические свойства отходов. «Калькулятор» поможет определить, можно ли использовать ТКО в качестве топлива. Для этого пользователям необходимо внести данные о составе отходов. Программа позволит заменить зарубежные методики и средства для расчетов теплоты сгорания ТКО. Разработка сможет оценить потенциал отходов с учетом российских особенностей их состава и свойств и подобрать необходимую технологию переработки, а также поможет предприятиям получить дополнительную прибыль.Программа может быть полезна для внедрения на цементных предприятиях, которые заинтересованы в сокращении затрат на процесс производства. В случае перехода на топливо из отходов разработка поможет им уменьшить использование основного энергоресурса. При применении альтернативного топлива необходимо знать теплотехнические свойства ТКО, чтобы они соответствовали требованиям получаемого продукта. Кроме того, разработку можно использовать на металлургических заводах и предприятиях по производству и сортировке твердого топлива из отходов, на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях.– Программа позволит оценить теплотехнические свойства ТКО и твердого топлива из них, даже если пользователь обладает данными только об их составе. Он сможет воспользоваться готовыми лабораторными данными и получить необходимые сведения без выполнения сложных расчетов и освоения специальных методик, – рассказывает один из разработчиков, студент факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий Пермского Политеха Кирилл Аристов.Оценка теплотехнических свойств отходов также важна при реализации территориальных схем в регионах, строительстве мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов и планировании санитарной очистки территории.– В отличие от аналогов, наша разработка позволяет вычислять характеристики смешанных, раздельно собранных органических и полимерных отходов и подготовленного твердого топлива из ТКО по теплоте сгорания, зольности и влажности, а также определять их элементный состав и состав золы. Программа предоставляет данные по 40 отдельным компонентам отходов, что позволяет получить более точную информацию, – поясняет научный руководитель разработчика, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха, младший научный сотрудник Лаборатории рационального природопользования и природоподобных технологий, кандидат технических наук Степан Полыгалов.Разработка уже получила высокую оценку на V Международной научной конференции «От обращения с отходами к управлению ресурсами» (Пермь, 2021).