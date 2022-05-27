Ребята из Пермского края поддержали участников спецоперации стихами

09.34 Среда, 1 июня 2022
Пермский край: новости дня
В Управлении ФССП России по Пермскому краю подвели итоги конкурса чтецов патриотической поэзии. Дети сотрудников Службы представили на суд жюри свои трактовки стихов, посвященных героическому подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне.

Сейчас слова о любви к родной земле, о победе над фашизмом и помощи ближнему актуальны как никогда. В поддержку солдатам регулярной армии и добровольцам, сражающимся на территории ЛДНР и Украины, летели голоса прикамских ребят.

Четырнадцать юных чтецов из всех уголков Пермского края приняли участие в конкурсе «Жди меня, и я вернусь». Отринув стеснение, мальчишки и девчонки читали стихи на улицах родных городов, у памятников войнам-освободителям. Многие из них были одеты в военную форму с Георгиевской ленточкой, совмещенной с символами поддержки наших бойцов, участвующих в спецоперации.

Все участники конкурса получат грамоты со словами благодарности от Главного судебного пристава Пермского края Сергея Неведомского и игрушки от Профсоюза работников УФССП России по Пермскому краю. В этом году судьи решили, что лучшими из лучших стали Арсений и Андрей Обуховы, Ксения Паршакова и Алиса Макарова. Ребята поделили между собой звание «Лучшего чтеца».

Каждый год в мае детям судебных приставов края предлагают принять участие в разнообразных конкурсах и исследовательских проектах, посвященных Дню Победы. Награждение победителей традиционно проходит в преддверии Международного Дня защиты детей, чтобы все участники получили к празднику призы и подарки.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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