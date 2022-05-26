Прикамский Росреестр проводит неделю правовой помощи детям

12.21 Вторник, 31 мая 2022
Пермский край: новости дня
Всероссийская неделя правовой помощи несовершеннолетним проходит под эгидой Росреестра с 30 мая по 6 июня 2022 года.

В Управлении Росреестра по Пермскому краю для жителей территорий края с 31 мая по 3 июня будут работать телефоны «горячей» линии, позвонив на которые, все желающие получат консультацию по вопросам сделок с недвижимостью, в которых могут быть затронуты интересы детей, перечень телефонов - на странице Управления «Вконтакте».

Жители края и города Пермь могут получить консультации 31 мая и 2 июня с 10.00 до 12.00 часов по телефону: 8 (342) 205-95-85 (доп. 1813).

1 июня в 16.00 все желающие могут принять участие в прямом эфире, который пройдет на странице Управления ВКонтакте.

Свои вопросы можно будет задать в чате прямой трансляции, а также на странице Управления Росреестра по Пермскому краю ВКонтакте: https://vk.com/public49884202.

Конституция Российской Федерации определяет право каждого человека на жилище. Лишить его этого права просто так никто не может.

«Жилищный вопрос» важен для всех. При покупке или продаже жилья нужно не только выбрать понравившийся дом или квартиру, но и совершить необходимую сделку, отвечающую требованиям законодательства о недвижимости.

Практически в половине операций на рынке недвижимости участвуют дети. Конвенция о правах ребенка, Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и другие международно-правовые акты, ратифицированные Россией, налагают серьезные обязательства на государственные институты, обеспечивающие реализацию и защиту прав несовершеннолетних граждан.

Лариса Аржевитина, руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю, отмечает: «Права и интересы несовершеннолетних граждан находятся под абсолютной защитой российского законодательства. Поэтому вопросы реализации жилищных прав детей на территории России, как правило, отличаются высокой актуальностью. Краевое Управление Росреестра, являясь экспертом в вопросах оформления прав на недвижимость, проводит неделю правовой грамотности и готово оказать помощь детям и их родителям в вопросах, касающихся сферы недвижимости».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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