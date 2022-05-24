«Горьковка» приглашает пермяков на концерт и книжные выставки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермской краевой библиотеке им. Горького 1 и 2 июня отметят День защиты детей, 350-летие Петра I и 85-летие Юнны Мориц.1 июня в 17:00 состоится концерт «И звучит аккордеон» (6+). Музыканты пермской хоровой капеллы мальчиков приурочили его к Международному дню защиты детей. В «Горьковке» выступят Богдан Заречный и Дмитрий Никитин ‒ выпускники класса Елены Мальцевой (аккордеон). Они исполнят оригинальные сочинения и переложения для аккордеона, прозвучит популярная музыка 1930‒40-х гг. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), для справок: 236-01-89.1 июня откроется выставка «Петр I. Личность и эпоха» (16+). Посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. В экспозиции - книги о жизни и деятельности великого управленца, каталог его автографов, издания о законотворческих инициативах, переписки Петра I. Отдельным блоком представлены книги об образе Петра Великого в искусстве и русской литературе. Другие издания познакомят с известными памятниками основателю Российской империи, установленными в городах страны. Холл 1 этажа, для справок: 236-21-20.2 июня начнет работать выставка «Вечно юная» к 85-летию Юнны Мориц (16+). Узнать больше о творчестве и жизни Ю. Мориц поможет собрание биографий «Русские поэты ХХ века». Учебное пособие «Современная русская литература: 1950-1990-е годы» содержит полезную для учащихся и преподавателей информацию о течениях и особенностях 60-тых годов ХХ века. Читатели увидят также книги поэтессы, статьи из периодических изданий. Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло), для справок: 236-22-82.