Судебные приставы Пермского края взыскали 1 млн рублей в пользу женщины, серьезно пострадавшей в ДТП

10.09 Вторник, 31 мая 2022
Пермский край: новости дня
В отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с ООО «Березниковская водоснабжающая компания» компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу местной жительницы.

25 января 2021 года водитель организации-должника, управляя служебным автобусом, нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу машине, идущей прямо со встречного направления. В результате в автобус врезался автомобиль Chevrolet Cruze. Удар был такой силы, что капот и колеса смяло, в салоне оказалась часть переднего бампера. В аварии пострадали три пассажира иномарки: две женщины и мужчина. Пострадавшие были госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Суд признал водителя автобуса виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Мужчину приговорили к 1 году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на год.

В рамках гражданского судопроизводства одна из пострадавших женщин добилась взыскания в свою пользу компенсации морального вреда. Для нее последствиями ДТП стали сложный перелом костей таза, две операции и длительная реабилитация. Даже спустя год после аварии она могла передвигаться только на костылях, не имела возможности работать, самостоятельно себя обслуживать и вести привычный образ жизни.
Поскольку в ходе судебного процесса было установлено, что в момент происшествия осужденный находился при исполнении должностных обязанностей, причиненный моральный вред подлежал взысканию с организации, в которой он был трудоустроен.

Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководство ООО «Березниковская водоснабжающая компания» о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможном применении мер принудительного взыскания. Организация-должник поторопилась исполнить требования исполнительного документа. Моральный вред уже перечислен взыскательнице. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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