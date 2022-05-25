ТОСы Перми – пожилым и детям

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Каждый день кипит жизнь в пермских ТОСах. Здесь найдется занятие и одиноким пенсионерам, и детям. Активисты территориального общественного самоуправления живут насыщенно: сегодня – мастер-класс, завтра – экскурсия, послезавтра – субботник. Такой энергии можно позавидовать.ТОС «Октябрьский» сейчас готовится к Дню защиты детей. ТОС традиционно проводит дворовые уличные праздники – детские, семейные, спортивные, делится его председатель Диляра Попова. В микрорайоне Октябрьский особенно любят футбол – и взрослые, и дети. По словам Диляры Поповой, ребята, которые начинали ходить в ТОС еще маленькими, а сейчас стали подростками, до сих пор активно участвуют в его деятельности: «Проводим мы и музыкально-литературные вечера: люди обсуждают здесь произведения, поют песни. Иногда заседают по четыре часа! Много у нас молодых родителей с детьми. Они особенно жалуют праздники».Диляра Попова возглавляет ТОС с 2014 года. За это время, отмечает председатель, жизнь ТОСов заметно изменилась – организации стали заниматься более серьезными задачами, укрепилось сотрудничество с органами власти. Председатели не отстают от времени – завели страницы в соцсетях, где активно рассказывают о жизни в микрорайоне и о мероприятиях. Здесь же, в сети, жители благодарят за проделанную работу.«Сейчас стараемся охватить все слои населения, привлечь их к общественному самоуправлению и просто вовлечь в жизнь нашей территории», – говорит Диляра Попова.Впрочем, ТОСы занимаются не только организацией досуга, есть у них и социальная миссия. Диляра Попова рассказывает, что в микрорайоне много неблагополучных семей, и ТОС пытается вытащить их из асоциальной среды. Для этого делается акцент на здоровом образе жизни и патриотическом воспитании. Особенно хорошо действует общение с ветеранами, отмечает председатель: «Вижу, как дети впитывают их рассказы, меняются. Ребята у нас хорошие. Не назову хулиганами – просто их нужно направлять в правильное русло».Такую же задачу ставят перед собой активисты ТОСа «Новый Крым», где уже восемь лет работает семейный клуб. Председатель Светлана Шилова рассказывает, что в 2014 году проект ТОСа выиграл конкурс «Город – это мы», с тех пор в микрорайоне живет и развивается клуб. Его идея в том, чтобы помочь детям, находящимся в зоне риска (в основном это дети из многодетных и малообеспеченных семей), тем, у кого трудная жизненная ситуация. «С помощью семейного клуба мы решили вовлечь их в общественно полезный труд, добиться того, чтобы они ушли с улицы и занялись хорошим делом, – говорит Светлана Шилова. – И мы видим результат. Ребята активно ходят на субботники, участвуют в спортивных и праздничных мероприятиях». Здесь же с семьями занимаются психологи, проводятся тренинги и мастер-классы.ТОС «Октябрьский» в этом году тоже принял участие в конкурсе социально значимых проектов – с проектом по патриотическому воспитанию, отмечает Диляра Попова: «Планов много. В следующем году хотим поучаствовать в конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Люди просят обустроить в парке зону для занятий спортом (чтобы можно было заниматься на тренажерах), проложить дорожки для скандинавской ходьбы. Будем обсуждать, что хотим там видеть. Этот проект очень ждем. Надеемся, что все получится».Анна Сурикова – одна из активисток ТОСа. Уже четыре года пенсионерка активно участвует в мероприятиях, всегда рада помочь и в организации. С возрастом Анне Симоновне стало не хватать общения, а в ТОСе удалось вновь окунуться в теплую дружескую атмосферу: «Мой сын с семьей живет тоже в Закамске, но дома я одна. Как только приглашают в ТОС, сразу чувствую прилив радости. Здесь мы все вместе – поем песни, веселимся, помогаем ребятам».Депутат Пермской городской Думы Арсен Болквадзе называет ТОСы одним из важных составляющих депутатской работы, ведь большинство запросов от жителей идет именно через них: «Все мероприятия в территориях проходят при поддержке ТОСов, активисты которых хорошо знают жителей. К примеру, накануне Дня Победы, когда мы поздравляли ветеранов, в первую очередь обратились в территориальное общественное самоуправление. Активисты знают, кто в каком состоянии, к кому когда лучше прийти, кто дома, кто на огороде». По словам депутата, когда проводят дворовые праздники, он помогает с ресурсами, а председатели занимаются организацией и информированием. ТОСы – это «руки» и «ноги» местного самоуправления в территориях, говорит Арсен Болквадзе, они проводят очень большую работу: «В ТОСах у нас вовлеченные в процесс люди, которые с душой относятся к делу. В Перми хорошая система развития ТОСов, грамотно устроено их финансирование. Важно, что жители вместе генерируют идеи, которые впоследствии получают поддержку на муниципальном уровне и финансирование».