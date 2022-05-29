В Прикамье стартует «Дачная амнистия 2.0»

12.54 Понедельник, 30 мая 2022
Пермский край: новости дня
С 1 июня 2022 года ожидается старт новой «Дачной амнистии 2.0» (Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). По инициативе председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова Государственная Дума рассматривает перенос ранее запланированного на 1 сентября вступления в силу закона на начало лета.

У жителей Пермского края появится возможность в упрощенном порядке оформить права на жилые дома, которые были построены еще до 1998 года, даже если отсутствуют правоустанавливающие документы, а также получить бесплатно в собственность и земельные участки под ними.

«Этот закон позволит решить многолетнюю проблему оформления в собственность жилья, построенного еще в советское время, - комментирует руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - В Пермском крае достаточно много домов, которые числятся учтенными в старых документах совхозного (колхозного) учета, похозяйственного учета бывших поселковых советов, в учетных документах бывших БТИ. После вступления в силу закона права на них можно будет оформить во внесудебном порядке».

«Дачной амнистией 2.0» можно воспользоваться до 1 марта 2031 года при соблюдении ряда условий: жилой дом должен быть построен для постоянного проживания до 14 мая 1998 года, т.е. до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, и располагаться на государственных или муниципальных землях в границах населенного пункта.

Алгоритм действий для граждан довольно прост: нужно обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под существующим домом, представив один из возможных документальных подтверждений факта владения этим домом.

Это может быть документ, подтверждающий подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения и оплату коммунальных услуг или документ о проведении технического учета и технической инвентаризации до 1 января 2013 года, из которого следует, что заявитель является правообладателем жилого дома либо заказчиком изготовления этих документов; может быть выписка из похозяйственной книги или документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года; документ, подтверждающий, что человек пользовался земельным участком до 1998 года; документ, выданный нотариусом до 14 мая 1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий права заявителя на него.

Дом должен состоять из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых нужд, связанных с проживанием, и он не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Количество надземных этажей должно быть не более трех, высота строения - не более 20 метров.

Оформление прав на дом осуществляется при наличии технического плана, подготовленного кадастровым инженером на основании решения о предварительном согласовании земельного участка.

«Дачная амнистия 2.0» поможет, если границы земельного участка не описаны в Едином государственном реестре недвижимости. Закон предусматривает, что земля будет учитываться по факту использования, то есть «по забору».

Местная администрация проверит предоставленные документы, согласует границы земельного участка, чтобы он не выходил на земли общего пользования или на соседние участки. После соблюдения всех процедур муниципалитет самостоятельно направит все необходимые документы для регистрации прав в электронном виде в Росреестр. Срок регистрации по электронным документам - один рабочий день.

Регистрация прав на земельный участок будет осуществляться одновременно с государственным кадастровым учетом жилого дома, если ранее дом не был поставлен на кадастровый учет, и регистрацией права собственности на жилой дом.

Основные аспекты амнистии и порядок ее реализации были обсуждены на семинаре-совещании с представителями всех муниципалитетов Пермского края с участием министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Ларисы Ведерниковой, который состоялся в минувшую среду. Основная задача совместных действий представителей власти региона – максимальная помощь гражданам.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
На Свердловскую область надвигаются дожди и грозы
29 мая 2022
Лучшим поваром 2022 года стал бренд-шеф компании Кейтеринбург
27 мая 2022
Из-за привлечения к работе «иностранных граждан» заморожен ремонт детской больницы под Нижним Тагилом
26 мая 2022
В начале июня в небо над Берёзовским взмоют сотни бумажных самолётиков
23 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:26 ТОСы Перми – пожилым и детям
12:54 В Прикамье стартует «Дачная амнистия 2.0»
12:47 31 мая в Перми откроются две ярмарки
10:23 Судебные приставы Перми взыскали с автоледи 72 штрафа ГИБДД
09:15 В Перми завершился двухдневный форум «Дни пермского бизнеса»
15:52 Разработка ученых Пермского Политеха сможет повысить эффективность шунтирования сердца у детей
14:11 Пермский киноцентр «Премьер» приготовил специальные показы ко Дню защиты детей
14:00 1 июня в Перми будет запрещена торговля алкоголем
13:53 Пермяка будут судить за повторную кражу из того же магазина
09:44 С жителя Пермского края взыскано 500 тысяч рублей уголовного штрафа за незаконную рубку леса
13:22 Исследователи из Пермского Политеха придумали, как получить больше нефти из глубоких скважин
13:13 Бесплатные показы фильмов «Флаэртианы» пройдут в социальных кинозалах Пермского края
13:08 В Прикамье будут судить работниц аптеки
12:14 Глава Перми отчитался о работе в 2021 году
09:35 Погашение долга по алиментам помогло пермяку избежать судимости
14:24 Главной темой VII исторического форума станет 300-летие Перми
12:57 Прикамский Росреестр – в лидерах по сокращению сроков оказания государственных услуг ведомства
12:53 В Перми начал работу call-центр управления жилищных отношений
10:09 Судебные приставы взыскивают с жителя Пермского края алименты в пользу трех бывших жен
13:13 Пермяки выиграли грант нацпроекта «Культура»
13:11 Технология Пермского Политеха не даст навигационной системе состариться
Все новости
15:51 Суд в Санкт-Петербурге вернул в полицию материалы дела против лидера ДДТ Юрия Шевчука
15:23 Правительство РФ с 1 июня проиндексирует МРОТ, детские пособия и выплаты неработающим пенсионерам
14:52 На красноярском золотодобывающем месторождении рабочие устроили забастовку, прокуратура проводит проверку
13:43 Baza: в поджогах военкоматов в Удмуртии подозревают бывшего учителя Илью Фарбера, он задержан
12:47 В больницах Мадрида начали тестировать на вирус оспы обезьян, во Франции сделали первые прививки
11:31 В Красноярске суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении журналистки НГС24
10:04 Антиправительственные протесты в Иране привели к стрельбе и беспорядкам
09:29 На президентских выборах в Колумбии во второй тур вышли два представителя оппозиции
18:01 Китай закрыл воздушное пространство для Boeing и Airbus российских авиакомпаний
17:06 Глава Курганской области призвал правильно относиться «к распределению мужской и женской ролей»
15:50 Леонид Слуцкий единогласно избран новым председателем ЛДПР
15:29 В аэропорту Красноярска прошли учения на случай завоза оспы обезьян
14:26 Сергей Лавров: «Запад объявил всему Русскому миру тотальную [Роскомнадзор]»
12:32 В Якутске пожар на мусорном полигоне тушат четвёртый день
11:58 В Финляндии заподозрили первый в стране случай оспы обезьян
11:30 В Волгограде подозреваемого в поджоге военкомата заключили под стражу до 15 июля
10:59 Школы РФ получат 1 млрд рублей на закупку госсимволов, больше всего средств выделят Дагестану
10:15 Губернатор Гладков: женщина, раненая во время обстрела в Журавлевке, умерла
09:40 Россия и Китай наложили вето на проект США, который предложил санкции против КНДР
18:12 Депутат Государственного Собрания Башкортостана внесен в список террористов и экстремистов
17:21 Президент РФ Путин выступил на Евразийском экономическом форуме. Главное
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK