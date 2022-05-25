31 мая в Перми откроются две ярмарки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На этой неделе ярмарки будут работать в Мотовилихе. С 31 мая по 2 июня торговые шатры раскинутся на Крупской, 42 и Уинской, 10. Часы работы – с 12.00 до 20.00.Вниманию посетителей будет предложен широкий ассортимент продукции: мясные и рыбные деликатесы, молочная продукция, полуфабрикаты, мед и продукты пчеловодства, сувенирные, декоративные изделия и прочее. Кроме того, на ярмарке по улице Крупской, 42 в честь Дня защиты детей состоится бесплатный мастер-класс по раскрашиванию уникальных многослойных раскрасок. Принять в нем участие дети смогут 31 мая с 12:00 до 14:00, 1 и 2 июня – с 12:00 до 16:00.