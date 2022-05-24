Судебные приставы Перми взыскали с автоледи 72 штрафа ГИБДД

Марина Осипова © Вечерние ведомости

44-летняя пермячка правила дорожного движения привыкла игнорировать, за что неоднократно наказывалась административными штрафами. Основными нарушениями были превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.В добровольном порядке женщина штрафы не выплачивала, в связи с чем постановления ГИБДД поступили на принудительное исполнение в межрайонный отдел по взысканию штрафов № 2 по г. Перми УФССП России по Пермскому краю.Гражданка была надлежащим образом уведомлена о возбуждении в отношении нее целой серии исполнительных производств, но оплачивать долги на общую сумму свыше 63 тысяч рублей не торопилась, в связи с чем по каждому исполнительному документу было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Таким образом сумма задолженности возросла до 135 тысяч рублей.В результате межведомственного взаимодействия автомобиль правонарушительницы был задержан сотрудниками ГИБДД. Судебные приставы оперативно выехали на место задержания и арестовали принадлежащий должнице LEXUS RX200T. Чтобы спасти свой кроссовер от продажи с торгов, женщина через 2 дня после наложения ареста оплатила все штрафы и исполнительский сбор. 72 исполнительных производства окончены фактическим исполнением.