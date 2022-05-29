В Перми завершился двухдневный форум «Дни пермского бизнеса»

09.15 Понедельник, 30 мая 2022
Пермский край: новости дня
В форуме приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава минэкономразвития Эдуард Соснин, руководитель краевого Агентства МСП Анна Быкова, руководителю центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.

Самое активное участие в форуме приняла консалтинговая компания «PROXY». Специалисты компании проводили консультационные семинары на стенде клуба «Деловая жизнь». Темой первого дня стало «Уволить или мотивировать? Инструменты повышения эффективности отдела продаж в зависимости от задач бизнеса». Во второй день компания организовала тренинг-интенсив «Выбери проект, в который готов инвестировать». Участники интенсива - собственники и директора предприятий с удовольствие решали предложенные «задачки».

- Два дня активной работы, новые знакомства, встречи - «послевкусие» осталось хорошее, - отмечает руководитель компании «PROXY», заместитель директора ООО «АРЕС - Аудит», судебный эксперт финансово-экономической экспертизы, кандидат наук Юлия Старцева. - Не знаю, что так сказалось на продуктивности форума, - то ли удачный выбор места проведения (Пермская ярмарка) , то ли наработанный опыт организаторов, а может, привлечение лучших федеральных спикеров, экспертов-практиков. Но на этот раз мероприятие прошло очень активно, огромная энергетика шла не только от спикеров, но и от самих участников. Мы принимаем участие в каждом форуме «Дни пермского бизнеса», но такого интереса к нему, пожалуй, ещё не было. Полные конференц- залы - а их было пять, плюс ещё Большой конгресс-холл. И на каждом пленарном заседании залы были полны. Участники вели переговоры, обсуждали контракты. Одназначно, мероприятие удалось!

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Марина Тушина © Вечерние ведомости
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