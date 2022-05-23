Разработка ученых Пермского Политеха сможет повысить эффективность шунтирования сердца у детей

15.52 Пятница, 27 мая 2022
Пермский край: новости дня
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у детей в мире составляет 5-16 %. Лечение некоторых врожденных пороков сердца возможно только с помощью хирургического вмешательства. Для этого сейчас проводят операции по установке модифицированного шунта Блэлок-Тауссиг. Это помогает перенаправить кровоток из системного кровообращения в легочное. Исследователи из Пермского Политеха построили модели течения крови при шунтировании для прогнозирования успешности операции с учетом индивидуальных данных пациентов. При разработке персонализированной модели кровообращения с учетом взаимодействия жидкости и твердого тела ученые экспериментально определили механические свойства материала коммерческих шунтов.

Результаты исследований пермских ученых станут первым этапом в разработке программного обеспечения для анализа вариантов шунтирования. Программа позволит внести вклад в импортозамещение по применению информационных технологий в медицине. Разработка реализована в рамках Федеральной программы академического лидерства «Приоритет-2030». Результаты исследования ученые представили в журнале Materials (1-й квартиль). В работе также приняли участие специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова (Пермь).

Ученые выполнили исследование при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках программы деятельности Пермского НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование», а также грантов РФФИ и Пермского края. Часть работы исследователи реализовали в рамках международного научно-образовательного сотрудничества по программе «Михаил Ломоносов».

– Показатели смертности у детей с врожденным пороком сердца в России растут. Обструктивные поражения выводного тракта правого желудочка составляют 25–30 % врожденных аномалий сердца. Сегодня хирургическое вмешательство является основным методом лечения нарушений развития сердечно-сосудистых структур. Прорывным решением в их хирургическом лечении стало создание модифицированного шунта Блэлок-Тауссиг. Но остается множество факторов, которые могут влиять на успешность операций, – рассказывает доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Пермского Политеха, кандидат физико-математических наук, руководитель стратегического проекта Пермского Политеха «Человекоцентричные технологии и сервисы» в рамках проекта «Приоритет-2030» Алексей Кучумов.

Наиболее точно установить эти факторы можно с помощью математического моделирования и методов биомеханики, считают исследователи. Они позволяют спрогнозировать и оценить риск осложнений после операции: неравномерного тока крови в правую и левую ветви легочной артерии, стенозов легочной артерии или шунта по мере роста ребенка. Межэтапная летальность при выполнении шунтирования остается высокой и варьируется от 3 до 22,1 %.

Построив модель течения крови в системе «аорта – шунт – легочная артерия» с учетом взаимодействия жидкости и твердого тела, биомеханики выяснили, что значимое влияние на кровоток оказывает местоположение шунта. Соединение сосудов должно обеспечивать достаточный, но не избыточный легочной кровоток. При этом не должно быть снижения сердечного выброса, повреждений сосудов и объемной перегрузки желудочка, необходимо обеспечивать равномерный рост легочных артерий.

Исследователи проанализировали три варианта установки шунта и установили несимметричность кровотока в легочных артериях в различных местах его имплантации. Они выяснили, что формирование шунта должно учитывать анатомо-физиологические особенности пациентов.

Ученые также исследовали механические свойства сосудистых трансплантатов. Свойства материала шунта также играют важную роль в прогнозировании результатов операции.

– В дальнейшем на основе биомеханической модели можно создать программное обеспечение, которое позволит оценить положение шунта для конкретного пациента, предсказать возможный риск тромбоза после операции. Хирурги смогут оценить обстоятельства операции до ее проведения и спрогнозировать результаты особенностей кровотока в будущем. Такой подход в создании цифрового двойника кровотока ребенка с врожденным пороком сердца поможет значительно снизить детскую смертность и улучшить качество реабилитации, – поясняет ученый.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Пациентку с тяжелым осложнением после инфаркта спасли свердловские врачи
23 мая 2022
Более 11 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей
23 мая 2022
Пострадавшая от упавшего куска штукатурки екатеринбурженка добивается компенсации
20 мая 2022
В школах Екатеринбурга появятся профильные классы для программистов
18 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:52 Разработка ученых Пермского Политеха сможет повысить эффективность шунтирования сердца у детей
14:11 Пермский киноцентр «Премьер» приготовил специальные показы ко Дню защиты детей
14:00 1 июня в Перми будет запрещена торговля алкоголем
13:53 Пермяка будут судить за повторную кражу из того же магазина
09:44 С жителя Пермского края взыскано 500 тысяч рублей уголовного штрафа за незаконную рубку леса
13:22 Исследователи из Пермского Политеха придумали, как получить больше нефти из глубоких скважин
13:13 Бесплатные показы фильмов «Флаэртианы» пройдут в социальных кинозалах Пермского края
13:08 В Прикамье будут судить работниц аптеки
12:14 Глава Перми отчитался о работе в 2021 году
09:35 Погашение долга по алиментам помогло пермяку избежать судимости
14:24 Главной темой VII исторического форума станет 300-летие Перми
12:57 Прикамский Росреестр – в лидерах по сокращению сроков оказания государственных услуг ведомства
12:53 В Перми начал работу call-центр управления жилищных отношений
10:09 Судебные приставы взыскивают с жителя Пермского края алименты в пользу трех бывших жен
13:13 Пермяки выиграли грант нацпроекта «Культура»
13:11 Технология Пермского Политеха не даст навигационной системе состариться
13:09 В Перми оперативники задержали лжеполицейского
13:00 Пермяков приглашают на фермерскую ярмарку
10:25 Жителю Пермского края назначен строгий режим за неуплату алиментов
13:54 Ученые Пермского Политеха улучшили и оптимизировали конструкцию тазобедренного эндопротеза
13:43 Росреестр поясняет, почему в выписке на земельный участок под многоквартирным домом могут отсутствовать сведения о правообладателе
Все новости
15:50 Леонид Слуцкий единогласно избран новым председателем ЛДПР
15:29 В аэропорту Красноярска прошли учения на случай завоза оспы обезьян
14:26 Сергей Лавров: «Запад объявил всему Русскому миру тотальную [Роскомнадзор]»
12:32 В Якутске пожар на мусорном полигоне тушат четвёртый день
11:58 В Финляндии заподозрили первый в стране случай оспы обезьян
11:30 В Волгограде подозреваемого в поджоге военкомата заключили под стражу до 15 июля
10:59 Школы РФ получат 1 млрд рублей на закупку госсимволов, больше всего средств выделят Дагестану
10:15 Губернатор Гладков: женщина, раненая во время обстрела в Журавлевке, умерла
09:40 Россия и Китай наложили вето на проект США, который предложил санкции против КНДР
18:12 Депутат Государственного Собрания Башкортостана внесен в список террористов и экстремистов
17:21 Президент РФ Путин выступил на Евразийском экономическом форуме. Главное
16:11 Старовойт: при обстреле села Воробжа пострадал школьный учитель
15:28 Глава Курской области сообщил о «хлопках» в Суджанском районе, повреждены несколько домов и школа
14:18 У нескольких сотрудников ФИРО РАНХиГС проходят обыски
13:41 В Санкт-Петербурге отменили обязательный масочный режим с 27 мая
12:45 Банк России снизил ключевую ставку до 11 % годовых
12:17 Юрий Шевчук: «В России у нас, кажется, концертная деятельность подходит к концу»
11:31 В Госсовете Крыма предложили убрать английский язык из школьной программы, в Госдуме возразили
10:34 Полиция Техаса задержала школьника, в его машине нашли оружие
09:38 В Пакистане массовые протесты, правительство вызвало армию в «красную зону» Исламабада
17:50 Брюссель занял первое месте в рейтинге городов по доступности библиотек, Москва – на девятом
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK