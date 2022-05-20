Пермский киноцентр «Премьер» приготовил специальные показы ко Дню защиты детей

14.11 Пятница, 27 мая 2022
Пермский край: новости дня
Ко Дню защиты детей, 1 июня, киноцентр «Премьер» проведет бесплатный показ мультфильма «Капризка», созданного в Перми. Также в этот день пройдет премьера мультфильма «Коати. Легенда джунглей».

Показ мультсериала «Капризка» (0+) пройдет 1 июня в 17:00. Вход на показ бесплатный, билеты можно получить за час до начала в кассах киноцентра «Премьер». Сериал создан по мотивам одноименной сказки пермского писателя Владимира Воробьева, где Капризка учит детей не слушаться взрослых и главные герои Павлик и Наташа своим примером показывают зрителям, как не нужно себя вести.

Анимационный сериал создавался более двух лет, над ним работали художники-аниматоры пермского продюсерского центра «Капризка» на базе «Пермской синематеки» под руководством известного российского режиссера-мультипликатора Сергея Меринова. Мультфильм выполнен в смешанной технике: 2D-перекладка и классическая пластилиновая перелепка.

В этот же день в 14:00 состоится показ мультфильма «Коати. Легенда джунглей» (6+) от создателей «Ледникового периода» и «Рио 2». Он познакомит детей с особенностями природы тропического леса. В мультфильме свободолюбивый коати Начи, бесстрашная бабочка Хочи и гиперактивная лягушка Пако — трое друзей, которые отправляются в захватывающее путешествие, чтобы помешать злой коралловой змее уничтожить их страну. Мультфильм будет в прокате до 22 июня.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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