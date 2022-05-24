1 июня в Перми будет запрещена торговля алкоголем
Пермский край: новости дня
1 июня, в Международный день защиты детей, в соответствии с постановлением краевого правительства, в Прикамье запрещена розничная продажа алкогольной продукции.
Для нарушителей предусмотрен административный штраф: для должностных лиц он составит от 20 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Напомним, завтра, 28 мая, в регионе будет действовать такое же ограничение.
Для нарушителей предусмотрен административный штраф: для должностных лиц он составит от 20 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Напомним, завтра, 28 мая, в регионе будет действовать такое же ограничение.
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