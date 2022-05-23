Пермяка будут судить за повторную кражу из того же магазина
Пермский край: новости дня
В Ленинском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя 1997 года рождения. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, пермяка обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Установлено, что мартовским утром молодой человек, находясь возле павильона сотовой связи на Комсомольском проспекте, проник внутрь помещения, разбив стекло мусорной урной. Затем злоумышленник разбил витрины и похитил две камеры и макеты сотовых телефонов. Материальный ущерб составил более 10 тысяч рублей.
Интересно, что в 2018 году фигурант совершил аналогичное преступление. По той же схеме он проник в этот же магазин и похитил сотовые телефоны. За это суд Ленинского района Перми приговорил молодого человека к лишению свободы. По словам обвиняемого, выйдя на свободу, он решил отомстить – ему было обидно, что наказание за содеянное оказалось слишком строгим.
Уголовное дело по новому преступлению передано на рассмотрение в суд.
Установлено, что мартовским утром молодой человек, находясь возле павильона сотовой связи на Комсомольском проспекте, проник внутрь помещения, разбив стекло мусорной урной. Затем злоумышленник разбил витрины и похитил две камеры и макеты сотовых телефонов. Материальный ущерб составил более 10 тысяч рублей.
Интересно, что в 2018 году фигурант совершил аналогичное преступление. По той же схеме он проник в этот же магазин и похитил сотовые телефоны. За это суд Ленинского района Перми приговорил молодого человека к лишению свободы. По словам обвиняемого, выйдя на свободу, он решил отомстить – ему было обидно, что наказание за содеянное оказалось слишком строгим.
Уголовное дело по новому преступлению передано на рассмотрение в суд.
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