Пермяка будут судить за повторную кражу из того же магазина

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Ленинском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя 1997 года рождения. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, пермяка обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.Установлено, что мартовским утром молодой человек, находясь возле павильона сотовой связи на Комсомольском проспекте, проник внутрь помещения, разбив стекло мусорной урной. Затем злоумышленник разбил витрины и похитил две камеры и макеты сотовых телефонов. Материальный ущерб составил более 10 тысяч рублей.Интересно, что в 2018 году фигурант совершил аналогичное преступление. По той же схеме он проник в этот же магазин и похитил сотовые телефоны. За это суд Ленинского района Перми приговорил молодого человека к лишению свободы. По словам обвиняемого, выйдя на свободу, он решил отомстить – ему было обидно, что наказание за содеянное оказалось слишком строгим.Уголовное дело по новому преступлению передано на рассмотрение в суд.