С жителя Пермского края взыскано 500 тысяч рублей уголовного штрафа за незаконную рубку леса

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Индивидуальный предприниматель из г. Кудымкара, одним из видов деятельности которого является лесозаготовка, на основании договора подряда осуществлял рубку леса на арендованном участке Кудымкарского лесничества.Осознавая, что срок действия разрешительных документов истекает, и он не успевает освоить оставшийся на делянке объем древесины своими силами, бизнесмен предложил своему знакомому помочь ему в вырубке с использованием имеющегося у последнего валочно-трелевочного комплекса. При этом он не уведомил своего помощника о сроках завершения работ. В результате заготовка древесины продолжалась уже после окончания действия договора и декларации, что запрещено действующим законодательством.Суд признал предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная вырубка лесных насаждений), и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 500 тысяч рублей. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам УФССП России по Пермскому краю.Осужденный был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок, назначенное ему наказание может быть заменено. Еще одной стимулирующей мерой принудительного исполнения стало вынесенное судебным приставом постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы РФ.Гражданин не стал усугублять свое положение и в кратчайшие сроки выплатил штраф. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.