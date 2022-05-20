Бесплатные показы фильмов «Флаэртианы» пройдут в социальных кинозалах Пермского края

13.13 Четверг, 26 мая 2022
Пермский край: новости дня
С 1 по 5 июня зрители социальных кинозалов Пермского края смогут бесплатно познакомиться с программой избранных фильмов фестиваля документального кино «Флаэртиана» — проект получил название «Флаэртиана. Территория».

В программу вошли фильмы о дружбе ветерана и молодого режиссера «Война Раи Синициной» — лучший фильм национального конкурса «Российская Флаэртиана», картина «Дальний план» об открытии кинозалов в отдаленных территориях России, «Алиса. Волнение» о том, как актриса Алиса Фрейндлих готовится к новой роли в театре и другие ленты.

Бесплатные показы фильмов «Флаэртианы» пройдут в социальных кинозалах поселка Гайны, села Кемуль, поселка Сылва, села Шляпники, поселка Комарихинский, в Горнозаводске, селе Большие Кусты и т.д. Площадки подают заявки на участие в проекте «Флаэртиана. Территория» до 27 мая.

Параллельно показы будут проходить еще в 9 регионах России, это будет программа «Флаэртиана в городе». Зрители смогут увидеть документальное кино в необычных для киносмотра местах: центрах современного искусства, театре, коворкинге и других площадках.

«Социальный кинозал» — проект «Пермской синематеки» и министерства культуры Пермского края, который помогает сделать кинообразование доступным в отдаленных территориях. На сегодня проект насчитывает 94 площадки.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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