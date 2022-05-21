В Прикамье будут судить работниц аптеки

13.08 Четверг, 26 мая 2022
Пермский край: новости дня
В Кишертском округе завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 25-летней и 38-летней местных жительниц. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, женщинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В дежурную часть территориального отделения полиции поступило заявление от директора региональной аптечной сети. Он обнаружил недостачу денег в аптечном пункте с. Усть-Кишерть.

Следствие установило, что фармацевт и консультант, являясь материально-ответственными лицами, реализовывали клиентам индивидуальные заказы за наличный расчет и не отбивали кассовые чеки. В конце смены при снятии выручки фигуранты делили вырученные деньги пополам. Всего за четыре месяца противоправной деятельности женщины причинили работодателю материальный ущерб на сумму более 90 тысяч рублей.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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