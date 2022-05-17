Глава Перми отчитался о работе в 2021 году

12.14 Четверг, 26 мая 2022
Пермский край: новости дня
duma-perm.ru
Глава Перми Алексей Демкин представил депутатам гордумы доклад о работе за 2021 год.

Он подчеркнул, что Пермь – один из лидеров по объему инвестиций среди городов-миллионников страны и стабильно входит в первую пятерку: «Слаженная работа Пермской городской Думы и администрации Перми позволила вывести город на новый уровень развития даже в сегодняшних сложных условиях».

Так, в сфере дорожного строительства завершена реконструкция улицы Героев Хасана, южных ворот города; открыта новая трамвайная линия на улице Революции, в мае по выделенной полосе, совмещенной с трамвайными путями, запущено движение автобусов. В рамках реконструкции улицы Карпинского от улицы Архитектора Свиязева до улицы Советской Армии проезжая часть увеличена до четырех полос с устройством кругового движения. Доля пермских дорог, соответствующих нормативным требованиям, за 2021 год возросла более чем на 12% и составила 83,4%.

Продолжилось развитие сети учреждений в социальной сфере. В прошлом году открыто четыре детских сада в разных районах Перми, муниципальная сеть расширилась более чем на тысячу мест. Строительство шло в рамках нацпроекта «Демография». Открылся новый корпус школы №93 «Фотоника». В Орджоникидзевском районе заработала гимназия №3. Открылась долгожданная школа дизайна «Точка» в ЖК «Арсенал». Закончено строительство нового корпуса химико-технологической школы «СинТез».

В рамках развития спортивной инфраструктуры в минувшем году открыт физкультурно-оздоровительный центр по улице Академика Веденеева, 25.

Ключевые проекты подготовки к 300-летнему юбилею Перми – это проекты по комплексному благоустройству общественных пространств. В прошлом году завершено благоустройство набережной Камы от Речного вокзала до порта Пермь. Продолжаются работы по комплексному благоустройству Компроса, улицы Ленина и Сибирской, 66 квартала эспланады. В 2022 году стартовало благоустройство набережной в Кировском районе.

С сентября 2021 года в городе начался поэтапный переход на бескондукторную систему оплаты проезда в общественном транспорте. На основную систему перешли три маршрута трамваев и девять – автобусов. По итогам минувшего года перевезено около 179 млн пассажиров – это на 15 % больше, чем в 2020 году.

Также в числе приоритетов работы глава Перми назвал расселение аварийного жилья. Сейчас заключены муниципальные контракты на проектирование и строительство трех 10-этажных домов общей площадью 32,4 тысячи кв. метра, предназначенных для расселения 1800 человек, проживающих в аварийных домах. Два дома будут возведены в Дзержинском районе по улице Маяковского, 54 и 57, один – в Индустриальном районе по улице Чайковского, 11. Работы планируется завершить в декабре 2023 года – феврале 2024 года. В апреле 2022 года инвесткомиссия поддержала предложение администрации Перми о строительстве четвертого дома на улице Нейвинской.

Депутат Арсен Болквадзе спросил, какие крупные инвестиционные проекты запланированы на 2024 год и какие дороги планируется построить в ближайшие годы.

«300-летие города - это важное событие, но мы смотрим вперед, - пояснил Алексей Демкин. - У нас есть планы по благоустройству нашего города, мы будем продолжать увеличивать емкость образовательных учреждений, строить школы, детские сады. Безусловно, сегодня мы сосредоточены на капитальном ремонте ул. Ленина от ул. Парковой до ул. Крисанова». Из крупных строительных проектов, по словам главы Перми, запланирована реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов.

Депутат Дмитрий Федоров заметил, что действующая стратегия развития города Перми включает долгосрочные цели и задачи: «Есть такие планы по развитию административных районов нашего города?»

Алексей Демкин ответил, что запланирована серия встреч и выездов в районы Перми для обсуждения стратегии их развития.

Депутат Василий Кузнецов поинтересовался, какие проекты в районах планируются в рамках 300-летия Перми. Алексей Демкин подчеркнул, что главная задача - обеспечить комфортную среду во всех районах города. Идет строительство и реконструкция парков и скверов, их около 40.

Алексей Овчинников задал вопрос о судьбе крематория.

Глава Перми пояснил, что работа над крематорием идет: «Нам удалось получить положительное решение главного санитарного врача РФ, установлена санитарная зона. После экспертизы определим подрядчика и достроим этот объект в 2023 году».

Депутат Николай Булатов поинтересовался, в чем причина снижения удовлетворенности населения услугами ЖКХ. Докладчик связал это с высоким износом существующих коммунальных сетей. Проведены встречи с надзорными органами и «Новогором», ситуация будет выправляться, считает Алексей Демкин.

Депутат Даниил Морозов спросил, есть ли план по заключению новых концессий. Глава Перми рассказал, что ближайшее концессионное соглашение коснется реконструкции трамвайных путей и поставки подвижного состава.

Депутат Михаил Бесфамильный задал вопрос о мерах к росту доходов городского бюджета. Алексей Демкин пояснил, что в бюджете Перми можно видеть, что доходы меняются, но незначительно, колеблются в районе 20-21 млрд рублей: «Сверхдоходы предоставляются в рамках национальных проектов или субвенций. Нужно создавать комфортные условия для бизнеса. Наша задача – снижать барьеры для взаимодействия власти и бизнеса».

Депутат Илья Власов спросил о перспективах развития промышленности в городе. Глава Перми отметил, что ближайший проект – Авиадвигательный комплекс, где планируется расширение и увеличение мощности: «Сейчас рассматриваем земельный участок для строительства завода».

Депутат Ирина Горбунова подчеркнула, что нужно довести до конца корректировку маршрутной сети с опорой на мнение пермяков.

Председатель гордумы Дмитрий Малютин поблагодарил Алексея Демкина и всю его команду за конструктивный и ответственный подход к решению вопросов местного значения. Разговор получился глубоким, отметил Дмитрий Малютин, глава Перми не только остановился на результатах работы и проблемах, но и подвел итоги первого этапа реализации Стратегии экономического развития города. Необходимо понимать ситуацию по тем направлениям, которые предполагают совместную доработку, сказал председатель гордумы: «Ежегодно количество бюджетных средств, которые выделяются на инвестиционные программы, увеличивается, но, к сожалению, темпы реализации этих проектов остаются далеки от плановых и желаемых. Совместно с главой города проанализируем каждую программу. Это важно, так как начата работа над бюджетом 2023 года – это юбилейный бюджет, бюджет 300-летия».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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