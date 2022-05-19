Погашение долга по алиментам помогло пермяку избежать судимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

После возбуждения уголовного дела житель Перми выплатил своему ребенку более 765 тысяч рублей.В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с 46-летнего пермяка алиментов в размере ¼ части заработка на содержание несовершеннолетнего сына 2005 г.р.Мужчина в течение нескольких лет уклонялся от возложенных на него судом обязательств. В соответствии с действующим законодательством за неуплату средств на содержание ребенка судебным приставом был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, в результате рассмотрения которого судом алиментщику было назначено 80 часов обязательных работ.Наказание гражданин отбыл, но должных выводов для себя не сделал, продолжил уклоняться от выплаты алиментов, в связи с чем дознавателем службы было возбуждено в его отношении уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.Перспектива уголовного наказания и, как следствие, судимости серьезно встревожили мужчину. В кратчайшие сроки он нашел необходимую сумму в размере более 765 тысяч рублей и полностью погасил всю задолженность. В настоящее время районный суд планирует прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием должника и примирением сторон.Напомним, сейчас на территории Пермского края проходит акция «Судебные приставы — детям». Ее цель – повышение эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечение внимания общественности к защите прав детей.