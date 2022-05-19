Погашение долга по алиментам помогло пермяку избежать судимости
Пермский край: новости дня
После возбуждения уголовного дела житель Перми выплатил своему ребенку более 765 тысяч рублей.
В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с 46-летнего пермяка алиментов в размере ¼ части заработка на содержание несовершеннолетнего сына 2005 г.р.
Мужчина в течение нескольких лет уклонялся от возложенных на него судом обязательств. В соответствии с действующим законодательством за неуплату средств на содержание ребенка судебным приставом был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, в результате рассмотрения которого судом алиментщику было назначено 80 часов обязательных работ.
Наказание гражданин отбыл, но должных выводов для себя не сделал, продолжил уклоняться от выплаты алиментов, в связи с чем дознавателем службы было возбуждено в его отношении уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Перспектива уголовного наказания и, как следствие, судимости серьезно встревожили мужчину. В кратчайшие сроки он нашел необходимую сумму в размере более 765 тысяч рублей и полностью погасил всю задолженность. В настоящее время районный суд планирует прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием должника и примирением сторон.
Напомним, сейчас на территории Пермского края проходит акция «Судебные приставы — детям». Ее цель – повышение эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечение внимания общественности к защите прав детей.
В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с 46-летнего пермяка алиментов в размере ¼ части заработка на содержание несовершеннолетнего сына 2005 г.р.
Мужчина в течение нескольких лет уклонялся от возложенных на него судом обязательств. В соответствии с действующим законодательством за неуплату средств на содержание ребенка судебным приставом был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, в результате рассмотрения которого судом алиментщику было назначено 80 часов обязательных работ.
Наказание гражданин отбыл, но должных выводов для себя не сделал, продолжил уклоняться от выплаты алиментов, в связи с чем дознавателем службы было возбуждено в его отношении уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Перспектива уголовного наказания и, как следствие, судимости серьезно встревожили мужчину. В кратчайшие сроки он нашел необходимую сумму в размере более 765 тысяч рублей и полностью погасил всю задолженность. В настоящее время районный суд планирует прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием должника и примирением сторон.
Напомним, сейчас на территории Пермского края проходит акция «Судебные приставы — детям». Ее цель – повышение эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечение внимания общественности к защите прав детей.
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