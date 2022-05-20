Главной темой VII исторического форума станет 300-летие Перми

14.24 Среда, 25 мая 2022
Пермский край: новости дня
duma-perm.ru
В ходе пленарного заседания Пермской городской Думы депутаты поддержали положение о проведении седьмого городского исторического форума, а также утвердили состав оргкомитета.

Председатель гордумы Дмитрий Малютин напомнил, что исторический форум - традиционное городское мероприятие, которое проводится с 2015 года и направлено на развитие широкого общественного интереса к прошлому Перми.

«Главной темой очередного форума будет 300-летие краевого центра, уже сейчас есть масса идей и проектов, - отметил Дмитрий Малютин. - Оргкомитет всю эту информацию отработает и представит план конкретных мероприятий. Сегодня можно сказать, что официальный старт этой работе дан».

Отметим, городской исторический форум с самого начала был нацелен на 300-летие Перми. При этом каждый год форум имел отдельную тему, связанную с различными аспектами прошлого.

Так, первый исторический форум посвятили 70-летию Победы, а второй – 230-летию Пермской городской Думы. История пермской промышленности стала темой третьего форума. Четвертый исторический форум в 2019 году обратился к темам образования и здравоохранения. Пятый форум состоялся под эгидой 75-летия Победы и носил название «Уральская кузница Победы: город Молотов (Пермь) и его жители в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Река Кама стала темой шестого форума.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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