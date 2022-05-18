Прикамский Росреестр – в лидерах по сокращению сроков оказания государственных услуг ведомства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Все потребители тех или иных услуг, и в том числе государственных, хотят, чтобы они были оказаны качественно и быстро.В соответствии с Ведомственной программой цифровой трансформации Росреестра перед региональными Управлениями ведомства поставлена задача сократить сроки предоставления услуг по государственной регистрации прав и государственному кадастровому учету.Процедуры государственной регистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости в 2022 году должны проводиться в течение 3 рабочих дней, а к 2024 году – в течение 1 рабочего дня.По итогам апреля 2022 года государственная регистрация прав на недвижимость в Прикамье осуществляется за 1,1 рабочего дня, по заявлениям, поданным в электронном виде, – за 0,6 рабочего дня. На кадастровый учет объекты недвижимости ставятся в течение 1,4 рабочего дня, по «электронным заявлениям» – за 0,9 рабочего дня. На осуществление обеих процедур в Пермском крае затрачивается 3,5 рабочих дня при подаче заявления через МФЦ и 3,1 рабочих дня при подаче документов в электронном виде. Время, установленное целевым показателем, сокращено почти в два раза.Лариса Пьянкова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю, отмечает, что Пермский край по сокращению сроков оказания услуг ведомства входит в десятку лучших среди регионов России. «По срокам осуществления государственной регистрации прав Пермский край занимает 5 место, по срокам оказания услуги «Постановка объектов недвижимости на кадастровый учет» – 3 место».Отметим, пермяки могут самостоятельно узнать о готовности документов на официальном сайте МФЦ в одноименном разделе. Если документы были поданы в электронном виде, необходимую информацию можно получить через официальный сайт Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/ в разделе «Услуги и сервисы»/Сервисы/Проверка исполнения запроса online».