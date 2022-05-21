В Перми начал работу call-центр управления жилищных отношений

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермяки могут обратиться в call-центр по вопросам жилищной сферы по номеру 212-55-86 в будни с 09:00 до 18:00, в пятницу – до 17:00, обед – с 12:00 до 13:00.По этому телефону жители Перми могут обратиться по вопросам расселения из аварийного жилья, сноса домов, приватизации и признания домов аварийными, а также обеспечения жильем детей-сирот, постановки на жилищный учет. Отвечать на звонки будут специалисты управления жилищных отношений администрации города.