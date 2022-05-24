Судебные приставы взыскивают с жителя Пермского края алименты в пользу трех бывших жен

10.09 Среда, 25 мая 2022
Пермский край: новости дня
Житель Пермского края задолжал почти 1 млн рублей алиментов на детей от трех бывших жен. В ходе применения мер принудительного взыскания у должника арестовали автомобильный прицеп.

В отделении судебных приставов по Суксунскому и Ординскому районам УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится 3 исполнительных производства о взыскании с гражданина алиментов на содержание четырех несовершеннолетних детей. К 45 годам житель с. Орда успел поменять трех дам сердца, каждая из которых подарила ему наследника. Так любвеобильный гражданин стал отцом 3 дочерей и сына. Однако после расставания со своими женщинами, мужчина отказал в финансовой помощи бывшим семьям, в связи с чем алименты взыскивались в судебном порядке.

Принудительное исполнение требований исполнительных документов осложнялось тем, что неплательщик какое-то время не мог найти работу. Сумма его задолженности стремительно росла и в конце концов достигла почти 1 млн рублей. Пытаясь оказать должнику посильную помощь, судебный пристав выдал ему направление в местный центр занятости. Вскоре мужчина официально трудоустроился. В настоящее время алименты удерживаются из его заработной платы. Кроме того, в рамках принудительного взыскания задолженности судебные приставы обнаружили в собственности у алиментообязанного гражданина автомобильный прицеп. На данное транспортное средство был наложен арест. После оценки специалиста арестованное имущество направят на реализацию. Вырученные от его продажи денежные средства также направят в счет погашения долга по алиментам.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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