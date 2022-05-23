Пермяки выиграли грант нацпроекта «Культура»

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Цирковой коллектив "Грация" стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов и обладателем гранта национального проекта "Культура".Отборочный этап для участников Приволжского и Уральского федеральных округов состоялся в Ижевске. 21-го мая назвали победителей конкурса.15 коллективов представляли на окружном этапе Пермский край, Республику Марий Эл, Башкортостан, Татарстан, Удмуртию, Саратовскую, Челябинскую, Ульяновскую, Свердловскую, Самарскую, Нижегородскую области и Ханты-Мансийский автономный округ.По итогам конкурса 5 коллективов стали лауреатами Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, обладателями гранта национального проекта «Культура». Одним из победителей стал Заслуженный коллектив народного творчества Народный цирковой коллектив «Грация» Пермского дома народного творчества «Губерния». Руководители - Гузель и Эдуард Сабирзяновы.Цирковой коллектив «Грация», который в следующем году отпразднует 25-летний юбилей, - самый титулованный коллектив Пермского дома народного творчества «Губерния». Ежегодно он становится лауреатом самых престижных российских и международных фестивалей циркового искусства.Заслуженный Народный цирковой коллектив «Грация»:- обладатель премий фестивалей и конкурсов циркового искусства в Монте-Карло, Италии, Германии, Швейцарии, Литве, Латвии;- обладатель девяти золотых медалей Дельфийских игр России и стран СНГ;- победитель телепроекта «Минута славы» на «Первом канале».24 декабря 2021 года, Народному цирковому коллективу было присвоено звание «Заслуженный».В разные годы в коллективе занимались до 50 человек, сейчас – более 30 детей. Каждый из них обладает уникальной техникой циркового мастерства: эквилибристы, жонглёры, воздушные гимнасты и другие. Юные артисты «Грации» выступают наравне с взрослыми-профессионалами, их номера мало отличаются по сложности, а техника отточена до совершенства.Успех коллектива - это результат творческой деятельности двух талантливых руководителей и слаженная дисциплинированная работа участников "Грации". Гузель Салимьяновна и Эдуард Мансурович Сабирзяновы не раз были награждены дипломами, почетными грамотами, благодарственными письмами за лучшую постановку номеров, профессиональную подготовку, неоценимый вклад в развитие циркового искусства.Поездка в Ижевск состоялась в рамках краевого проекта «Творческие люди».Одна из основных задач краевого проекта «Творческие люди» это обеспечение представительства (участия) Пермского края в Фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура. Творческие люди» (номинация «Культура - это мы!»).Краевой проект "Творческие люди" реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.