Пермяков приглашают на фермерскую ярмарку

13.00 Вторник, 24 мая 2022
Пермский край: новости дня
На этот раз ярмарка пройдет в Свердловском районе. С 25 по 27 мая ярмарочные шатры будут действовать на Комсомольском проспекте, 91/2. Часы работы – с 12.00 до 20.00.

Посетителей ярмарки ждет широкий ассортимент качественной продукции от местных фермеров и производителей: мясные и рыбные деликатесы, орехи, молочные товары, мед и полезные сладости, а также уникальные товары ручной работы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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