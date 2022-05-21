Пермяков приглашают на фермерскую ярмарку

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На этот раз ярмарка пройдет в Свердловском районе. С 25 по 27 мая ярмарочные шатры будут действовать на Комсомольском проспекте, 91/2. Часы работы – с 12.00 до 20.00.Посетителей ярмарки ждет широкий ассортимент качественной продукции от местных фермеров и производителей: мясные и рыбные деликатесы, орехи, молочные товары, мед и полезные сладости, а также уникальные товары ручной работы.