Жителю Пермского края назначен строгий режим за неуплату алиментов

10.25 Вторник, 24 мая 2022
Пермский край: новости дня
5 месяцев в колонии строгого режима проведет житель г. Соликамска, не желающий содержать собственную дочь. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание несовершеннолетнего ребенка».

По решению суда мужчина обязан был ежемесячно перечислять на содержание дочери четвертую часть своего дохода, однако в добровольном порядке он родительские обязанности не исполнял, официально нигде не работал, несмотря на то, что являлся трудоспособным и имел реальную возможность заработать деньги.

В рамках исполнительного производства, находящегося на исполнении в отделе судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району УФССП России по Пермскому краю должник был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде обязательных работ.

Несмотря на меры административно-правового характера, алиментщик должных выводов для себя не сделал, в связи с чем дознавателем службы в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. На момент производства дознания по уголовному делу сумма задолженности перед ребенком составляла более 110 тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд принял во внимание, что мужчина уже имеет судимость. С учетом рецидива преступлений ему назначено 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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