Жителю Пермского края назначен строгий режим за неуплату алиментов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

5 месяцев в колонии строгого режима проведет житель г. Соликамска, не желающий содержать собственную дочь. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание несовершеннолетнего ребенка».По решению суда мужчина обязан был ежемесячно перечислять на содержание дочери четвертую часть своего дохода, однако в добровольном порядке он родительские обязанности не исполнял, официально нигде не работал, несмотря на то, что являлся трудоспособным и имел реальную возможность заработать деньги.В рамках исполнительного производства, находящегося на исполнении в отделе судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району УФССП России по Пермскому краю должник был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде обязательных работ.Несмотря на меры административно-правового характера, алиментщик должных выводов для себя не сделал, в связи с чем дознавателем службы в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. На момент производства дознания по уголовному делу сумма задолженности перед ребенком составляла более 110 тысяч рублей.Рассмотрев материалы дела, суд принял во внимание, что мужчина уже имеет судимость. С учетом рецидива преступлений ему назначено 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.