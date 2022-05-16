Ученые Пермского Политеха улучшили и оптимизировали конструкцию тазобедренного эндопротеза

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество заболеваний и повреждений тазобедренного сустава растет с увеличением продолжительности жизни. Изготавливая эндопротезы, множество фирм используют металлы в качестве компонентов. В итоге из-за большой разницы в твердости кортикальной кости и используемого материала происходит расшатывание протеза, вследствие чего через 5–10 лет требуется повторное хирургическое вмешательство. Ученые Пермского Политеха изучили близкий к человеческой кости однонаправленный композит и улучшили модель износостойкого протеза.Исследование опубликовано в журнале «Journal of Machinery Manufacture and Reliability 2021».Протез состоит из двух частей — сферы и ножки. Первая выполнена из волокнистого однонаправленного композиционного материала с углеродными волокнами и фенолформальдегидной матрицей. Вторая — из титана, устанавливается с натягом на цилиндрическую конусную поверхность ножки. Для проведения расчета напряженно-деформированного состояния ножки протеза политехниками разрабатывалась необходимая конечно-элементная компьютерная модель.— В результате проведенного расчета прочности протеза, внедряемого в структуру под действием статической нагрузки, получены результаты, говорящие об отсутствии выполнения условий прочности по пределу текучести как для самого протеза, так и для структуры, — поделилась кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления промышленным производством Светлана Пономарева.— На сегодняшний день отечественные эндопротезы тазобедренных суставов являются прямыми конкурентами зарубежных аналогов. Заграничные протезы изготавливаются из сплавов металла, вследствие чего часто появляются воспалительные реакции околосуставных тканей на микропыль, возникающую в результате механического трения частей протеза при движении. Использование протезов из углерод-углеродного композита исключает повторные операции по извлечению и замене, — сообщает инженер-конструктор Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов, студент кафедры проектирования и производства автоматических машин Егор Разумовский.Разработка получила средства из бюджета корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и инвесторов.Изобретение признано приоритетным для реализации проекта в городе Нытва, где будет организовано производство изделий из композиционных материалов в медицинских целях.