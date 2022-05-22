Росреестр поясняет, почему в выписке на земельный участок под многоквартирным домом могут отсутствовать сведения о правообладателе

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом (МКД) и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью собственников помещений в МКД.Лариса Пьянкова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю, комментирует: «Собственники помещений в МКД пользуются и распоряжаются общим имуществом, при этом доля в праве общей собственности на общее имущество следует судьбе права собственности на помещение. Любое лицо, приобретая квартиру или офис, становится собственником не только приобретенного объекта недвижимости, но и одновременно становится участником долевой собственности на общее имущество МКД, в том числе земельного участка».При регистрации права общей долевой собственности на земельный участок под МКД органом регистрации прав вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о праве и выдается выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, в которой указываются:- вид права: "собственники помещений в МКД";- доля: "доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади", далее указываются кадастровый номер помещения, машиноместа, принадлежащих собственнику (участнику общей долевой собственности);- документы-основания: статья 36 Жилищного кодекса Российской Федерации.Кадастровый номер является уникальным, так как не повторяется во времени и на территории Российской Федерации. Он присваивается органом регистрации прав при внесении сведений об объекте в ЕГРН и не изменяется.Внесение в ЕГРН и выписку персональных данных правообладателя и адреса квартиры, комнаты или иного помещения при регистрации права долевой собственности на земельный участок, являющийся общим имуществом собственников помещений в МКД, не предусмотрено действующим законодательством.