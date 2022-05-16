В Перми будет временно закрыто движение по улице Котельнической

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 1 июня по 30 августа будет временно закрыто движение транспорта по улице Котельнической от дома №17а по улице Воронежской до улицы Генерала Панфилова, в связи с работами по ремонту тепловой сети. Объезд закрытого участка организован по улице Воронежской.Вести работы будет Пермский филиал ООО «ПЕРиПАД». Подрядчик должен будет обеспечить расстановку соответствующих знаков.