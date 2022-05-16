В Перми будет временно закрыто движение по улице Котельнической
Пермский край: новости дня
С 1 июня по 30 августа будет временно закрыто движение транспорта по улице Котельнической от дома №17а по улице Воронежской до улицы Генерала Панфилова, в связи с работами по ремонту тепловой сети. Объезд закрытого участка организован по улице Воронежской.
Вести работы будет Пермский филиал ООО «ПЕРиПАД». Подрядчик должен будет обеспечить расстановку соответствующих знаков.
Вести работы будет Пермский филиал ООО «ПЕРиПАД». Подрядчик должен будет обеспечить расстановку соответствующих знаков.
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Из-за ремонта трамвайных путей на Куйбышева в Екатеринбурге изменится схема движения транспорта
17 мая 2022
17 мая 2022