«Горьковка» приглашает пермяков на «Библионочь»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

28 мая Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького с 16:00 до 22:00 присоединится ко всероссийской акции «Библионочь», когда библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства продлевают время и расширяют формат своей работы. Цель акции – поддержка чтения как образа жизни и развитие литературного процесса как уникального явления, объединяющего всю Россию. В 2022 году акция пройдет в одиннадцатый раз. Ее тема «Культурные традиции народов Прикамья» посвящается Году народного искусства и нематериального культурного наследия.«Это ежегодное мероприятие, когда библиотеки открывают свои двери и приглашают любого жителя и гостя региона посмотреть современную библиотеку. Для нас это - возможность живого неформального контакта с читателями, а для наших гостей – интересное путешествие в мир книги. В этом году тема культурного наследия и региональной национальной идентичности позволяет приоткрыть книжные хранилища с особым усердием, поскольку библиотека обладает в этом смысле уникальными коллекциями текстов, раскрывающими многонациональное интеллектуальное наследие региона», - рассказала заместитель директора Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького Марина Хабирова.Все мероприятия «Библионочи» пройдут на территории «Горьковки», 12+. Ее площадки будут разделены по этническим принадлежностям народов Прикамья: русские, удмурты, чуваши, российские немцы, татары, манси, башкиры, коми-пермяки. В библиотеку приедут писатели, поэты, ученые и другие представители этих культур. Гости площадок познакомятся с историей этносов, посмотрят музыкальные представления, приготовят сами и продегустируют национальные блюда, примерят традиционные костюмы других народов. В библиотеке Горького посетителей ждет мультимедийный спектакль «Чудо Чуди» от продюсерского центра «KAMWA», будет работать интерактивная передвижная выставка «Народы Пермского края»: фотографии, куклы, костюмы. В рамках площадки «Русский этнос» состоится встреча «Поэтические мурашки» с поэтессой Анастасией Бердинской, на интерактивной площадке «Мой Пермский край» гостей ждет презентация книги о пермской игрушке Анатолия Спивака, выставка советских игрушек из коллекций пермских частных музеев, настольные игры, посвященные Перми и Пермскому краю. Гости библиотеки посетят увлекательные мастер-классы: по традиционной коми-пермяцкой тканевой набойке, изготовлению немецких шпрухов (настенных панно), по народной кистевой росписи от пермской художницы Натальи Красновой. Оперная певица Татьяна Каминская проведет мастер-класс по изготовлению броши из бисера «Тюльпан - символ возрождения татарской культуры». Помимо этого, гостей приглашают на интерактивные площадки по стрельбе из традиционного охотничьего лука и фотозоны в народных костюмах.Программа «Библионочи» будет доступна на сайте библиотеки им. А. М. Горького по ссылке www.gorkilib.ru/events/biblionoch-v-gorkovke-2022.