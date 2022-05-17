В Прикамье под контролем судебных приставов выделены средства на обеспечение безопасности спортивного объекта

11.04 Понедельник, 23 мая 2022
Пермский край: новости дня
Судебные приставы Пермского края добились от чиновников финансирования мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в спортивной школе.

В ходе проверки соблюдения норм пожарной безопасности, а также законодательства о противодействии экстремизму и терроризму сотрудниками надзорных органов было установлено, что муниципальным автономным учреждением «Молодежный клуб «Лига» не приняты надлежащие меры по предотвращению угрозы возникновения пожара и незаконному проникновению на территорию спортивных объектов лиц, имеющих своей целью совершение общественно опасных деяний.

Ранее учреждению неоднократно выносились предписания об устранении выявленных нарушений. Для их исполнения необходимо было оснастить здание МАУ «Молодежный клуб «Лига», а также относящуюся к нему лыжную базу «Снежинка», системой экстренного оповещения сотрудников и посетителей о возникновении чрезвычайной ситуации, контрольно-пропускным пунктом со стационарными или ручными металлообнаружителями и охранной телевизионной системой, позволяющей при необходимости идентифицировать лица посетителей. Ни одно из этих мероприятий учреждение выполнить не смогло в связи с отсутствием финансирования.

Действуя в интересах неопределенного круга лиц, Кунгурский городской прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию города выделить денежные средства для обеспечения безопасности детей и работников спортивного объекта. Изучив обстоятельства дела, суд вынес решение установить необходимые технические средства за счет бюджета муниципального образования.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам УФССП России по Пермскому краю.

Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Однако в установленный законом срок для добровольного исполнения необходимые денежные средства выделены не были, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

После применения штрафной санкции администрация г. Кунгура поторопилась исполнить свои обязательства. Теперь посетители и работники будут чувствовать себя в безопасности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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