В Кадастровой палате рассказали об особенностях использования земельных участков, попадающих в охранные зоны линий связи

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Связь с друзьями и родственниками поддерживает огромное количество землепользователей, но не каждый из них знает о возможном наложении охранной зоны линий связи на их земельный участок. Эксперты Кадастровой палаты Прикамья рассказали об особенностях использования земель в охранных зонах линий связи и способах быстрого получения сведений о наличии различных ограничений на использование земельных участков.Зоны охраны линий и сооружений связи устанавливаются с целью обеспечения сохранности подземных, воздушных и других кабельных линий связи. Границы таких зон устанавливаются в зависимости от типа трассы, например, для подземных кабельных линий связи и радиофикации охранные зоны устанавливаются вдоль этих линий на расстоянии не менее двух метров с каждой стороны.В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в таких зонах запрещается осуществлять все виды работ, связанные со вскрытием грунта, за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра.«Перед тем как проводить земляные работы или строительство на земельном участке, необходимо убедиться в отсутствии каких-либо ограничений по использованию данного участка. Сделать это можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости «Об объекте недвижимости» на интересующий земельный участок. Её можно заказать, не выходя из дома, на сайте: spv.kadastr.ru или в личном кабинете на сайте Росреестра: rosreestr.gov.ru. В случае наличия ограничений в данной выписке отразятся сведения о попадании земельного участка или его частей в границы различных охранных зон. Важно помнить, что даже в случае отсутствия ограничений на момент приобретения земли в собственность, такой участок может попасть в охранную или защитную зону позднее, например, в связи с ростом и переустройством инфраструктуры в населенных пунктах», – комментирует Яков Осипов, заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Пермскому краю.Установление охранных зон необходимо для защиты различных социально значимых объектов и коммуникаций от случайного повреждения или уничтожения. Правила определения охранных зон утверждены действующим законодательством. Например, правила определения охранных зон линий и сооружений связи установлены Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578.При необходимости проведения в охранной зоне линий и сооружений связи земельных работ, связанных со вскрытием грунта, ремонтных, строительных и других работ, которые могут повлечь повреждение линий связи, необходимо получить письменное разрешение в организации, которая отвечает за их эксплуатацию. В течение трех рабочих дней представитель организации должен будет согласовать проведение работ или подготовить мотивированный отказ.