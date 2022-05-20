Житель Прикамья осужден за вовлечение подростка в торговлю наркотиками

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Краснокамске суд признал ранее судимого 28-летнего местного жителя признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления.Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, краснокамца и его 15-летнего приятеля задержали в середине ноября у АЗС при въезде в Краснокамск. Они возвращались на такси из Перми, где купили N-метилэфедрон для последующей реализации. При личном досмотре у несовершеннолетнего были обнаружены и изъяты 10 свертков с наркотиком общей массой не менее 1,804 грамма, то есть в крупном размере. Фигурант объяснил, что сознательно передал наркотик на хранение подростку до момента сбыта, так как знал, что они совершают тяжкое преступление и что младший подельник еще не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Так обвиняемый хотел обезопасить себя.Краснокамский городской суд признал злоумышленника виновным и приговорил к 7 годам в колонии строгого режима.