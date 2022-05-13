В Кунгуре началось благоустройство сквера у церкви Успения Богородицы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Подрядчик начал работы по обустройству сквера на территории у церкви Успения Богородицы в Кунгуре. Этот проект жители выбрали в ходе интернет-голосования в прошлом году – его поддержали более 8 тысяч человек.Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». До конца года в сквере будут благоустроены удобные пешеходные дорожки, выполнено озеленение территории, установлены места для отдыха. «Особенностью сквера станут фотозоны – памятник Петру и Февронии и церковные колокола в арке, установленные на центральной прогулочной дорожке», – рассказали в администрации Кунгурского округа.В этом году общественные территории благоустроят еще в четырех населенных пунктах округа: в селе Моховое приведут в порядок пространство возле Моховского центра досуга по ул. Ленина (2-й этап); в селе Кыласово оборудуют спортплощадку «У белых камней» (2-й этап); в селе Калинино на ул. Карла Маркса появится зона для занятий физкультурой и спортом (2-й этап); в поселке Комсомольский благоустроят сквер по ул. Ленина (3-й этап).Напомним, в этом году для рейтингового голосования на всероссийской платформе za.gorodsreda.ru в Прикамье определены 29 общественных пространств. Набравшие наибольшее число голосов объекты попадут в приоритетный список для благоустройства на 2023-й год.