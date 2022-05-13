В Кунгуре началось благоустройство сквера у церкви Успения Богородицы

16.50 Четверг, 19 мая 2022
Пермский край: новости дня
Подрядчик начал работы по обустройству сквера на территории у церкви Успения Богородицы в Кунгуре. Этот проект жители выбрали в ходе интернет-голосования в прошлом году – его поддержали более 8 тысяч человек.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». До конца года в сквере будут благоустроены удобные пешеходные дорожки, выполнено озеленение территории, установлены места для отдыха. «Особенностью сквера станут фотозоны – памятник Петру и Февронии и церковные колокола в арке, установленные на центральной прогулочной дорожке», – рассказали в администрации Кунгурского округа.

В этом году общественные территории благоустроят еще в четырех населенных пунктах округа: в селе Моховое приведут в порядок пространство возле Моховского центра досуга по ул. Ленина (2-й этап); в селе Кыласово оборудуют спортплощадку «У белых камней» (2-й этап); в селе Калинино на ул. Карла Маркса появится зона для занятий физкультурой и спортом (2-й этап); в поселке Комсомольский благоустроят сквер по ул. Ленина (3-й этап).

Напомним, в этом году для рейтингового голосования на всероссийской платформе za.gorodsreda.ru в Прикамье определены 29 общественных пространств. Набравшие наибольшее число голосов объекты попадут в приоритетный список для благоустройства на 2023-й год.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Реконструкция Каменного моста в Екатеринбурге начнется в 2024 году
13 мая 2022
Первый этап опрессовок стартовал в Екатеринбурге
16 мая 2022
Денег на отпуск нет у 28% екатеринбуржцев
19 мая 2022
В Билимбаевском лесничестве высадили более 13 тысяч деревьев
14 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:50 В Кунгуре началось благоустройство сквера у церкви Успения Богородицы
13:31 Житель Прикамья совершил две кражи за одну ночь
13:23 В Перми началось строительство муниципального дома на улице Чайковского
13:08 В Перми отметят День славянской письменности и культуры
09:39 После вмешательства судебных приставов ООО «Порт Пермь» погасило задолженность
13:20 Остановку «Кинотеатр «Кристалл» в Перми временно перенесут
13:14 Химики Пермского Политеха нашли способ очистки воды с помощью продуктов нефтепереработки
13:09 Жительница Прикамья задержана с поддельным водительским удостоверением
12:59 «Горьковка» открыла выставку к Международному дню музеев
09:56 В Чусовом укрывателю особо тяжкого преступления ограничена свобода за уклонение от уплаты уголовного штрафа
15:51 Филипп Чижевский проведет мировую премьеру в Пермской опере
14:15 ПЦБК ежегодно высаживает в Прикамье около 2 млн хвойных деревьев
14:09 Жителя Прикамья обвиняют в заведомо ложном доносе
13:53 Пермь примет Суперфинал «Золотой шайбы»
09:59 В Прикамье перспектива уголовного преследования стала для директора ООО стимулом для погашения долгов
16:36 На Пермском центральном кольце обустраивают остановку «Кабельная»
12:47 В Перми появится памятник Александру II
12:09 В Перми проходит аукцион на три участка под многоквартирные дома
10:46 Пермская Горьковка приглашает на выставку о Петре I
09:30 В Пермском крае банку грозит штраф за неправомерное списание денежных средств
14:01 В Перми пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»
Все новости
16:33 Песков заявил, что в России не собираются возрождать пионерию
15:23 Басманный суд заочно арестовал экс-юристов ФБК* Соболь и Гимади
14:42 На музыканта Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию армии после концерта в Уфе
14:08 В Минобороны сообщили, что «Z» и «V» не являются официальными воинскими символами
12:57 Сенатор Клишас заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена
12:22 В Новосибирске прошли обыски у депутата горсовета, родственников депутатов и активистов
11:25 В КНДР выявили более 260 000 новых случаев COVID-19 за сутки
10:51 The Wall Street Journal: Google вывезла большую часть сотрудников из России
10:04 К производству новых «Москвичей» могут привлечь автоконцерны из КНР
09:05 При обстреле поселка Теткино в Курской области погиб человек, есть раненые
18:17 Российский «Гугл» объявил о начале процесса банкротства
17:35 Против жителя Амурской области возбудили первое в России уголовное дело за повторную дискредитацию ВС
16:34 Директор VK и глава Минцифры объявили о запуске бета-версии магазина приложений RuStore 25 мая
15:57 В Болгарии транспортные компании проводят акции протеста из-за цен на бензин
15:26 СМИ сообщили об очередной попытке поджога военкомата в России
13:51 Автоваз продлил простой для сотрудников из-за отсутствия комплектующих
12:40 На акциях протеста в Ереване задержано около 280 человек
12:20 Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
11:47 Швеция и Финляндия официально подали заявки на членство в НАТО
11:05 Российского гимнаста Куляка дисквалифицировали на год за букву Z на форме
10:00 РБК: «Тинькофф» должен вернуть клиенту деньги, списанные после выгодной конвертации в феврале
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK