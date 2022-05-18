Житель Прикамья совершил две кражи за одну ночь

13.31 Четверг, 19 мая 2022
Пермский край: новости дня
В Карагае ранее неоднократно судимого местного жителя подозревают в совершении двух краж, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть территориального отдела полиции поступили сообщения о хищении имущества. 73-летняя местная жительница сообщила, что, пока ее не было дома, неизвестный проник туда, разбив окно, и вытащил телевизор. Вторая заявительница, 35-летняя женщина, рассказала, что поздно возвращалась из гостей и у дверей своей квартиры увидела знакомого местного жителя, который открывал входную дверь. Дома была мать потерпевшей, которая забыла закрыть дверь. Увидев хозяйку квартиры, мужчина убежал. Уже в квартире заявительница заметила, что из ее кошелька пропали деньги – около 4 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что временной интервал между кражами был небольшой. Стражи порядка задержали подозреваемого. Он признался, что совершил преступления из-за отсутствия постоянного источника дохода и злоупотребления спиртным. Часть похищенного фигурант успел потратить, остальное полицейские изъяли и вернули потерпевшим.

Возбуждены уголовные дела по фактам краж, злоумышленник заключен под стражу. Расследование продолжается.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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