Житель Прикамья совершил две кражи за одну ночь

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Карагае ранее неоднократно судимого местного жителя подозревают в совершении двух краж, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.В дежурную часть территориального отдела полиции поступили сообщения о хищении имущества. 73-летняя местная жительница сообщила, что, пока ее не было дома, неизвестный проник туда, разбив окно, и вытащил телевизор. Вторая заявительница, 35-летняя женщина, рассказала, что поздно возвращалась из гостей и у дверей своей квартиры увидела знакомого местного жителя, который открывал входную дверь. Дома была мать потерпевшей, которая забыла закрыть дверь. Увидев хозяйку квартиры, мужчина убежал. Уже в квартире заявительница заметила, что из ее кошелька пропали деньги – около 4 тысяч рублей.Полицейские выяснили, что временной интервал между кражами был небольшой. Стражи порядка задержали подозреваемого. Он признался, что совершил преступления из-за отсутствия постоянного источника дохода и злоупотребления спиртным. Часть похищенного фигурант успел потратить, остальное полицейские изъяли и вернули потерпевшим.Возбуждены уголовные дела по фактам краж, злоумышленник заключен под стражу. Расследование продолжается.