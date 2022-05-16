В Перми началось строительство муниципального дома на улице Чайковского

13.23 Четверг, 19 мая 2022
Пермский край: новости дня
Муниципальные дома под расселение из аварийного жилья городские власти планируют построить в разных районах. Расселение аварийного жилищного фонда является одним из приоритетных направлений деятельности властей Перми.

При этом, как подчеркнул глава Перми Алексей Демкин, городские власти работают над тем, чтобы муниципалитет мог предложить людям новое жилье в том же районе, где они сейчас живут в аварийных домах, и пермякам не приходилось кардинально менять свою жизнь и переезжать в другие районы.

В столице Прикамья начато строительство муниципального дома под расселение из аварийного жилья на ул. Чайковского, 11. Его ведет управление капитального строительства администрации Перми в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчик уже установил ограждение строительной площадки, оборудовал бытовой городок. Одновременно ведется проектирование муниципальных домов по улице Маяковского, 57, 54.

Сейчас власти Перми планируют построить три муниципальных дома в разных районах города. Это будут десятиэтажки, где разместятся около 250 квартир, площадь составит не менее 10 тысяч кв. метров. Подрядчики ведут разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы. Закончить строительство домов планируется в 2023 и 2024 годах.

Напомним, детальную консультацию по программам расселения можно получить у специалистов городского управления жилищных отношений (ул. Максима Горького, 18, кабинет №102), приемные дни: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:30, телефоны: 207-50-19, 207-50-55.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В столице Урала на месяц перекроют переулок Столярный
16 мая 2022
Из задымленного дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек
11 мая 2022
Из горящего дома в Богдановиче пожарные спасли четырех человек
19 мая 2022
В Екатеринбурге началось голосование по выбору площадки для Краснознаменной группы
16 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:23 В Перми началось строительство муниципального дома на улице Чайковского
13:08 В Перми отметят День славянской письменности и культуры
09:39 После вмешательства судебных приставов ООО «Порт Пермь» погасило задолженность
13:20 Остановку «Кинотеатр «Кристалл» в Перми временно перенесут
13:14 Химики Пермского Политеха нашли способ очистки воды с помощью продуктов нефтепереработки
13:09 Жительница Прикамья задержана с поддельным водительским удостоверением
12:59 «Горьковка» открыла выставку к Международному дню музеев
09:56 В Чусовом укрывателю особо тяжкого преступления ограничена свобода за уклонение от уплаты уголовного штрафа
15:51 Филипп Чижевский проведет мировую премьеру в Пермской опере
14:15 ПЦБК ежегодно высаживает в Прикамье около 2 млн хвойных деревьев
14:09 Жителя Прикамья обвиняют в заведомо ложном доносе
13:53 Пермь примет Суперфинал «Золотой шайбы»
09:59 В Прикамье перспектива уголовного преследования стала для директора ООО стимулом для погашения долгов
16:36 На Пермском центральном кольце обустраивают остановку «Кабельная»
12:47 В Перми появится памятник Александру II
12:09 В Перми проходит аукцион на три участка под многоквартирные дома
10:46 Пермская Горьковка приглашает на выставку о Петре I
09:30 В Пермском крае банку грозит штраф за неправомерное списание денежных средств
14:01 В Перми пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»
13:47 В пермском киноцентре «Премьер» – месяц Джима Джармуша
13:43 В Березниках готовятся к «дачной амнистии 2.0»
Все новости
12:57 Сенатор Клишас заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена
12:22 В Новосибирске прошли обыски у депутата горсовета, родственников депутатов и активистов
11:25 В КНДР выявили более 260 000 новых случаев COVID-19 за сутки
10:51 The Wall Street Journal: Google вывезла большую часть сотрудников из России
10:04 К производству новых «Москвичей» могут привлечь автоконцерны из КНР
09:05 При обстреле поселка Теткино в Курской области погиб человек, есть раненые
18:17 Российский «Гугл» объявил о начале процесса банкротства
17:35 Против жителя Амурской области возбудили первое в России уголовное дело за повторную дискредитацию ВС
16:34 Директор VK и глава Минцифры объявили о запуске бета-версии магазина приложений RuStore 25 мая
15:57 В Болгарии транспортные компании проводят акции протеста из-за цен на бензин
15:26 СМИ сообщили об очередной попытке поджога военкомата в России
13:51 Автоваз продлил простой для сотрудников из-за отсутствия комплектующих
12:40 На акциях протеста в Ереване задержано около 280 человек
12:20 Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
11:47 Швеция и Финляндия официально подали заявки на членство в НАТО
11:05 Российского гимнаста Куляка дисквалифицировали на год за букву Z на форме
10:00 РБК: «Тинькофф» должен вернуть клиенту деньги, списанные после выгодной конвертации в феврале
09:09 Канада запретила въезд в страну тысяче россиянам, в том числе президенту РФ Путину
18:38 В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который обязывает чиновников вести соцсети
18:19 Володин назвал условия, при которых депутатов Госдумы могут командировать в Донбасс
17:51 В Финляндии 188 членов парламента из 199 проголосовали за вступление в НАТО
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK