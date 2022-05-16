В Перми началось строительство муниципального дома на улице Чайковского

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Муниципальные дома под расселение из аварийного жилья городские власти планируют построить в разных районах. Расселение аварийного жилищного фонда является одним из приоритетных направлений деятельности властей Перми.При этом, как подчеркнул глава Перми Алексей Демкин, городские власти работают над тем, чтобы муниципалитет мог предложить людям новое жилье в том же районе, где они сейчас живут в аварийных домах, и пермякам не приходилось кардинально менять свою жизнь и переезжать в другие районы.В столице Прикамья начато строительство муниципального дома под расселение из аварийного жилья на ул. Чайковского, 11. Его ведет управление капитального строительства администрации Перми в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчик уже установил ограждение строительной площадки, оборудовал бытовой городок. Одновременно ведется проектирование муниципальных домов по улице Маяковского, 57, 54.Сейчас власти Перми планируют построить три муниципальных дома в разных районах города. Это будут десятиэтажки, где разместятся около 250 квартир, площадь составит не менее 10 тысяч кв. метров. Подрядчики ведут разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы. Закончить строительство домов планируется в 2023 и 2024 годах.Напомним, детальную консультацию по программам расселения можно получить у специалистов городского управления жилищных отношений (ул. Максима Горького, 18, кабинет №102), приемные дни: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:30, телефоны: 207-50-19, 207-50-55.