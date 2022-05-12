В Перми отметят День славянской письменности и культуры

Марина Осипова © Вечерние ведомости

24 мая — День славянской письменности и культуры. Традиционно Пермский дом народного творчества «Губерния» посвящает этому празднику разнообразные культурные мероприятия и совместные проекты с культурными институциями и творческими коллективами Перми.В этом году мероприятие проводится в интерактивном формате и включает четыре основных направления:- «Пермская диковина». В рамках «Дня славянской письменности и культуры» пройдут мастер-классы от народных мастеров Пермского края.Участники узнают историю мальчика Онфима, автора берестяных грамот и рисунков, жившего в XIII веке в Великом Новгороде, и попробуют собственноручно создать берестяную грамоту на мастер-классе «Чат по бересте». На мастер-классе «Набойка» каждый желающий сможет почувствовать себя книгопечатником и создать авторское изделие с дизайном кириллицей.- «Прикосновение к слову». Выставка-знакомство с редкой книгой. Гости увидят первую азбуку, предоставленную Пермской краевой библиотекой имени А. М. Горького, познакомятся с редкими книгами и первыми изданиями известных произведений. Выставка предполагает инклюзивный формат. Пермская краевая специальная библиотека для слепых представит редкие книги, написанные шрифтом Брайля.- «Битва умов. Аз да буки избавляют от скуки». Интеллектуальная игра для учащихся средних учебных заведений, которая познакомит и погрузит участников в мир книгопечатания и русского слова.- «В начале было слово...» Концертная программа с участием академического хора ПГИК, ансамбля «Домрачи», исполнителей на различных народных инструментах, солиста кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования ПГИК, а также солисток ансамбля песни и танца «Уральский хоровод».Отметим, что концерт пройдёт в обновлённом акустическом пространстве Пермского дома народного творчества «Губерния». В большом концертном зале установлена так называемая «акустическая ракушка». Благодаря своей конструкции она аккумулирует звук, отражает его и передаёт в зрительный зал, предоставляет возможность адаптировать сцену под разные музыкальные задачи и создать необходимое акустическое пространство. На каком бы ряду ни сидел зритель, он услышит то же, что слышат музыканты на сцене. Оценить новое звучание можно уже 24 мая.Полную программу мероприятий в рамках «Дня славянской письменности и культуры» можно найти на сайте - https://domgubernia.ru/ и в официальной группе «Губернии» ВК - https://vk.com/permdnt.Организатор проекта «День славянской письменности и культуры»: ПДНТ «Губерния» при содействии министерства культуры Пермского края.