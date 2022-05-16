После вмешательства судебных приставов ООО «Порт Пермь» погасило задолженность

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2014 году ООО Экологическая перспектива» заключил с ООО «Порт Пермь» договор субаренды на двухэтажное здание площадью 906 кв.м. по адресу Пермь, Решетниковский спуск, 1 сроком на 5 лет. Условия договора предполагали, что субарендатор обязан за свой счет содержать здание в надлежащем состоянии, проводить текущий и капитальный ремонт. Само здание на момент передачи требовало капитального ремонта.После истечения срока субаренды ООО «Порт Пермь» обратилось в суд с иском к субарендатору о взыскании задолженности по арендной плате в размере почти 1,3 млн руб.Субарендатор обратился в суд со встречным иском о взыскании стоимости неотделимых улучшений нежилого помещения капитального строительства на сумму более 13,3 млн руб. Именно столько, по расчетам ООО «Экологическая перспектива», составил объем затрат, понесенных в период действия договора на ремонт помещения. Оба дела были объединены в общее производство: суд удовлетворил иск арендодателя частично, субарендатора – полностью. Затем последовал ряд обжалований, в рамках которых было проведено несколько судебных технических экспертиз, уточняющих стоимость неотделимых улучшений объекта. В результате путем зачета сумм, взысканных по первоначальному и встречному иску, ООО «Порт Пермь» обязано было выплатить в пользу ООО «Экологическая перспектива» задолженность в размере более 8,5 млн рублей.Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю.Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о применении штрафной санкции в виде исполнительского сбора за неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок.ООО «Порт Пермь» незамедлительно исполнило свои финансовые обязательства. Вся сумма задолженности перечислена взыскателю.