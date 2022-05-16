Остановку «Кинотеатр «Кристалл» в Перми временно перенесут
Пермский край: новости дня
Перенос остановочного пункта связан с проведением капремонта Комсомольского проспекта.
Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 08:00 19 мая остановочный пункт «Кинотеатр «Кристалл», расположенный по четной стороне Компроса в квартале между улицами Тимирязева и 1-й Красноармейской, переместится в квартал между улицами Швецова и Тимирязева, к дому по Комсомольскому проспекту, 52.
Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 08:00 19 мая остановочный пункт «Кинотеатр «Кристалл», расположенный по четной стороне Компроса в квартале между улицами Тимирязева и 1-й Красноармейской, переместится в квартал между улицами Швецова и Тимирязева, к дому по Комсомольскому проспекту, 52.
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