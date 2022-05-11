Химики Пермского Политеха нашли способ очистки воды с помощью продуктов нефтепереработки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

При переработке нефти и ее продуктов образуется твердый остаток – нефтяной кокс. Его применяют в алюминиевой, электродной и химической промышленности, а также в качестве топлива. Ученые Пермского Политеха создали на основе нефтяного кокса углеродный сорбент, который можно использовать для очистки воды.Химики выполнили исследование в рамках проекта Пермского НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование».– Сегодня процессы по углублению переработки нефти достаточно актуальны. Несмотря на то, что передовые предприятия реализуют практически безотходные технологии в этой области, средняя глубина переработки «черного золота» в нашей стране составляет 74 %. По этим показателям Россия уступает многим развитым странам. Мы предложили получать из нефтяных остатков дробленый активный уголь, который можно применять в качестве сорбента для очистки воды, – рассказывает руководитель разработки, заведующий кафедрой «Химические технологии» Пермского Политеха, доктор технических наук Валерий Рябов.Для этого исследователи использовали промышленный нефтяной кокс марки КЭЛ с повышенным содержанием летучих веществ. Химики также изучили влияние различных пропиток на эффективность обработки кокса и дальнейшие характеристики сорбента. Ученые определили наиболее эффективную технологию его получения. Она включает предварительную обработку кокса водным раствором 17-процентной ортофосфорной кислоты, а также фильтрование и высушивание. Затем ученые провели его термообработку при температуре 800°С в инертной атмосфере и активировали в среде водяного пара при температуре 850-900 °С.Сорбенты на основе активных углей чаще производят из углеродсодержащих материалов минерального и органического происхождения: древесного и бурого угля, каменноугольного кокса, торфа, скорлупы кокосовых и грецких орехов и косточковых растений. Но для этих целей можно применять и материалы нефтяного происхождения, считают ученые.– С помощью различных способов воздействия на сырье, например, введения присадок, изменения температуры и скорости нагрева, можно изменить его структуру и получить материал с необходимыми свойствами, – поясняет доцент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кандидат химических наук Елена Фарберова.Технология исследователей из Пермского Политеха позволила развить пористую структуру материала. Активный уголь на основе нефтяного кокса обладает необходимыми характеристиками, близкими к промышленным образцам активных углеродных сорбентов. Полученный материал можно использовать для очистки воды.