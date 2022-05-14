Жительница Прикамья задержана с поддельным водительским удостоверением

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Куеде возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо поддельного документа, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.Предварительно установлено, что ночью в апреле сотрудники ДПС ОГИБДД территориального отдела полиции на 34 км автодороги Чернушка – Куеда остановили для проверки документов автомобиль «Лада Гранта». За рулем была жительница Октябрьского района 1987 года рождения. Она предъявила водительское удостоверение, подлинность которого вызвала у госавтоинспекторов сомнения.Проверка по базе данных показала, что водительское удостоверение женщине не выдавалось. Предъявленный ею документ изъяли и направили на экспертизу. По результатам специалисты дали заключение о том, что основные красочные реквизиты этого бланка удостоверения выполнены способом цветной струйной печати.Женщина объяснила, что в 2020 году муж подарил ей машину, она прошла обучение на водителя категории «В» в автошколе, но не смогла сдать экзамен по правилам дорожного движения, и водительское удостоверение ей не выдали. Тогда она решила купить документ через интернет.Подозреваемая дала признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.