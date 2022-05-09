«Горьковка» открыла выставку к Международному дню музеев

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Отдел литературы на языках народов мира пермской краевой библиотеки им. Горького представил книги и фотоальбомы на английском и немецком языках.18 мая в 150 странах мира отмечают Международный день музеев. Самый посещаемый музей в России – Эрмитаж. Ленинградское издательство «Аврора» в конце 80-х годов XX века издавало иллюстрированные большеформатные альбомы на английском языке. На выставке читатели увидят альбом «Западноевропейская живопись в Эрмитаже». Фотографии из фонда живописи, рисунка и скульптуры содержатся в альбоме «Эрмитаж. Западноевропейское искусство». Другой альбом «Эрмитаж» рассказывает о доисторической культуре, классическом антиквариате, западноевропейском и восточном искусстве, русской культуре и нумизматике.Альбомы «Третьяковская галерея» на английском и немецком посвящены живописи древнего русского искусства, русской живописи XVIII – нач. XX века и советского периода. Книга «Музеи Москвы и Подмосковья» Ирины Байковой издана в 1983 году в виде путеводителя на английском языке. Сюда вошли разделы «Исторические и военные музеи», «Музеи по искусству и архитектуре», «Музеи литературы, театра и музыки», «Научно-технические и музеи физкультуры и спорта» а также «Музеи Подмосковья».Два альбома на немецком языке с цветными и черно-белыми иллюстрациями посвящены Дрезденской картинной галерее. Книга Арнта Кобберса «Музеи Берлина» на немецком языке рассказывает о 44 музеях изобразительного искусства, 33 музеях истории культуры, 26 музеях науки и техники, 18 музеях немецкой истории, 22 музеях по истории Берлина.«Путеводитель по музеям» на немецком языке рассказывает о самых красивых коллекциях искусства в 57 городах Германии, а книга Кристиана Тодт-Хёндорфа «Музей Kuriosum» на немецком языке представляет самые необычные музеи Германии: конфет, колбасы, пряностей, жирафов, сыра, помады, лжи, воздуха, храпа, лыж, номерных знаков, Рождества и другие.Выставка работает по 31 мая в отделе литературы на языках народов мира и Немецком читальном зале, 12+, для справок: 238-35-37.