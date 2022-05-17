В Чусовом укрывателю особо тяжкого преступления ограничена свобода за уклонение от уплаты уголовного штрафа

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По представлению судебного пристава прикамцу, не уплатившему уголовный штраф, заменено наказание на ограничение свободы. Мужчина был осужден за укрывательство тяжкого преступления.В феврале 2020 года житель г. Чусового совершил убийство женщины, задушив ее электрическим проводом. Чтобы скрыть следы преступления, он попросил двух своих знакомых помочь ему спрятать труп. Погрузив тело в машину, они вывезли его за пределы города и спрятали в сугробе в лесном массиве.Совершивший убийство мужчина был осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Действия помогавших ему приятелей суд квалифицировал по ст. 316 УК РФ как заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления и приговорил каждого из них к уплате уголовного штрафа в размере 30 тысяч рублей.Исполнительный документ в отношении одного из укрывателей поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю.Несмотря на то, что осужденный был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о возможной замене наказания, в установленный законом 60-дневный срок он уплатил только часть уголовного штрафа в размере 2 700 рублей.В соответствии с действующим законодательством, судебный пристав направил в суд представление о замене наказания иным видом. Рассмотрев представление, суд на 6 месяцев ограничил свободу гражданина. На протяжении всего срока он не имеет права выходить из дома с 23.00 до 06.00, выезжать за пределы Чусовского городского округа, а также менять место жительства или пребывания.