В Чусовом укрывателю особо тяжкого преступления ограничена свобода за уклонение от уплаты уголовного штрафа

09.56 Среда, 18 мая 2022
Пермский край: новости дня
По представлению судебного пристава прикамцу, не уплатившему уголовный штраф, заменено наказание на ограничение свободы. Мужчина был осужден за укрывательство тяжкого преступления.

В феврале 2020 года житель г. Чусового совершил убийство женщины, задушив ее электрическим проводом. Чтобы скрыть следы преступления, он попросил двух своих знакомых помочь ему спрятать труп. Погрузив тело в машину, они вывезли его за пределы города и спрятали в сугробе в лесном массиве.

Совершивший убийство мужчина был осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Действия помогавших ему приятелей суд квалифицировал по ст. 316 УК РФ как заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления и приговорил каждого из них к уплате уголовного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Исполнительный документ в отношении одного из укрывателей поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю.

Несмотря на то, что осужденный был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о возможной замене наказания, в установленный законом 60-дневный срок он уплатил только часть уголовного штрафа в размере 2 700 рублей.

В соответствии с действующим законодательством, судебный пристав направил в суд представление о замене наказания иным видом. Рассмотрев представление, суд на 6 месяцев ограничил свободу гражданина. На протяжении всего срока он не имеет права выходить из дома с 23.00 до 06.00, выезжать за пределы Чусовского городского округа, а также менять место жительства или пребывания.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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