ПЦБК ежегодно высаживает в Прикамье около 2 млн хвойных деревьев

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Группа предприятий «ПЦБК» ежегодно ведет лесохозяйственные мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов на арендованных лесных участках, высаживает около 2 млн саженцев.Так, 13 мая сотрудники «ПЦБК» присоединились к акции «Сад памяти» – международному мероприятию, приуроченному ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с арендаторами лесных участков, школьниками, учителями и волонтерами они высадили более 18 тыс. саженцев ели на территории Осинского лесничества. Площадь посадок составила 6,3 га.Перед посадкой саженцев для участников провели инструктаж. Трехлетние саженцы ели сибирской с помощью профессионального инструмента – меча Колесова – высаживали на расстоянии до 70 см. Как рассказал директор Осинского лесничества Данис Кутлаев, посадочный материал был выращен в местном питомнике, филиале Чайковского лесхоза. Приживаемость саженцев, как правило, составляет 95%. Первые пять лет за ёлочками будет вести агротехнический уход арендатор лесного участка ИП Черкасов. Саженцы растут небыстро, взрослыми деревьями они станут через 70 лет.«Впервые участвую в акции «Сад памяти», очень волнительно, – поделилась учитель школы с. Горы Оксана Драчёва. – Каждое дерево – это память о погибших в годы войны. Приехали сюда вместе с детьми из Горской основной школы, чтобы они помнили о подвиге воинов-победителей, вносили свой вклад в озеленение России и Пермского края».Для предприятия участие в акции – это и дань уважения участникам ВОВ, и забота о сохранении окружающей среды. Каждый год «ПЦБК» на арендованных лесных участках в десяти лесничествах Пермского края занимается лесовосстановлением на площади 2,3 тыс. га, высаживая около 2 млн саженцев хвойных пород. Также Группа предприятий «ПЦБК» постоянно участвует во всероссийских акциях «Живи, лес!», «День посадки леса», проводит экологические субботники и реализует проект «Экодесант», который направлен на раздельный сбор отходов и экологическое просвещение прикамцев.ООО «Уралбумага» (входит в ГП «ПЦБК») – один из крупных арендаторов лесных участков в Осинском лесничестве, сотрудники компании с 2020 года участвуют в акции «Сад памяти».Как подчеркнул заместитель начальника организационно-административного отдела ГП «ПЦБК» Иван Полынский, такие мероприятия крайне важны и для взрослых, и для детей. По всей стране в этом году в рамках акции будет высажено 27 млн деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны. «Наше предприятие выступает за рациональное лесопользование, – отметил Иван Полынский. – Для производства продукции мы заготавливаем берёзовый баланс, а взамен высаживаем ценные породы деревьев – ёлки и сосны. За последние шесть лет сотрудники предприятия провели лесовосстановительные работы на площади почти 8,8 тыс. га».Пермский край в третий раз участвует в международной акции «Сад памяти». Только в 2021 году в рамках весенней кампании на территории лесничеств высадили почти 210 тысяч деревьев.Напомним, Группа предприятий «ПЦБК» является активным участником нацпроекта «Экология». «ПЦБК» улучшает работу очистных сооружений, увеличила объемы переработки макулатуры до 300 тысяч тонн в год, ведет лесовосстановление на арендованных лесных участках и выпуск рыбы в водоемы Прикамья.